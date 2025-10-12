El Ecoforum de la Comunitat Valenciana analiza el cambio climático y sus efectos
Las expertas Theresa Zabell e Isabel Moreno participarán en la VII edición del foro, que se celebrará este próximo 15 de octubre en Castelló, impulsado por ‘Mediterráneo’, ‘Levante’ e ‘Información’, de Prensa Ibérica
Bajo el título Empresas e instituciones, a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos, representantes institucionales, empresariales y expertos, debatirán este próximo miércoles, 15 de octubre, en el Ecoforum de la Comunitat Valenciana, sobre las estrategias público-privadas impulsadas para la preservación del medio ambiente, con el fin de lograr una sociedad más sostenible.
Moll de Costa Eventos, en el Grao de Castelló, será el escenario en el que se desarrollará esta VII edición de este foro estratégico de la economía circular y la lucha contra el cambio climático, organizado por las cabeceras Mediterráneo, Levante e Información (pertenecientes al grupo Prensa Ibérica), que este año, además, contará con la presencia de dos grandes expertas: la deportista y fundadora de Ecomar, Theresa Zabell, y la física y meteoróloga, Isabel Moreno.
Ideado para lograr la implicación de las instituciones públicas, empresas, universidad, agentes sociales y ciudadanía en las políticas activas que se desarrollan para hacer frente a las estrategias globales dirigidas a la conservación del planeta, el impulso de líneas de ejecución e inversiones en materia de sostenibilidad, el foro cuenta con el respaldo de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castelló, Reciplasa, Statkraft, Facsa (Nealis), Tetma (Simetría Grupo), Paprec, Urbaser y el Aeropuerto de Castelló, con la colaboración de PreZero y PortCastelló.
Referentes
La jornada, cuya inauguración correrá a cargo del director de Mediterráneo, Ángel Báez, arrancará a las 9.00 h. y contará con las intervenciones de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, entre otras autoridades.
El foro incluirá las ponencias de dos de las mujeres más influyentes en este ámbito: Theresa Zabell e Isabel Moreno. La primera de ellas es la única española con dos medallas de oro olímpicas, además de haber sido elegida mejor regatista del mundo por la Federación Internacional de Vela, en 1994. Zabell fundó Ecomar, en 1999, con el objetivo del cuidado del planeta a través del deporte y todas sus acciones van dirigidas, especialmente, a los jóvenes. En sus conferencias, la deportista traslada todo su bagaje profesional como son la resiliencia, la adaptación y el compromiso, así como el equilibrio entre los mares, los océanos y la importancia de las acciones del ser humano como fundamentos para salvar el planeta.
Por su parte, Isabel Moreno (Madrid, 1992) es física, meteoróloga y divulgadora científica especializada en el cambio climático. También es graduada en Física y máster en Meteorología y Geofísica. Además, se ha formado en educación ambiental, biodiversidad y comunicación. Desde sus inicios ha estado ejerciendo como meteoróloga y presentadora del tiempo de diferentes medios de comunicación como eltiempo.es y, actualmente, en el programa Aquí la tierra de RTVE.
Programa
09:00 h. Apertura de puertas y recepción de autoridades.
09:10 h. Saludo inicial a cargo del director del diario Mediterráneo, Ángel Báez.
09:15 h. Saludo institucional por parte de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.
09:25 h. Intervención del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.
09:35 h. Conferencia:'Sin mar no hay vida. Sostenibilidad como estrategia empresarial' , a cargo de:
- Theresa Zabell. Presidenta Ejecutiva de la Fundación ECOMAR. Única mujer española doble campeona olímpica además de 5 veces Campeona del Mundo.
10.05 h. Ponencia: 'Impacto de los extremos climáticos en los recursos hídricos. Desafíos y estrategias de mitigación', a cargo del director general de Facsa, José Claramonte.
10:25 h. Emisión del vídeo'El mayor operativo de limpieza de la historia'.
10:45 h. Mesa redonda.
- 'Colaboración público-privada en una emergencia'.
Modera e introduce: Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
Intervienen:
- Ana Montes, directora general de Tetma (Simetría Grupo)
- Juan Pablo Mateo, director general de Fobesa (Nealis)
- Jorge Tejedo, director Zona Este del grupo Paprec
- Ignacio Gómez, director territorial de Tratamiento de la empresa de Urbaser.
- Francisco Moro, director de Negocio en la Comunitat Valenciana y Baleares de Prezero.
- Belén Vázquez de Quevedo, secretaria general de la Asociación de Empresas y Valorización Energética de Residuos Urbanos (Aeversu).
11:40 Pausa-café.
12:05 Coloquio con el director general de Energía, Manuel Argüelles. 'Industria y descarbonización'.
12:25 Mesa redonda.
- 'Nuevos modelos sostenibles en la Logística y el Transporte'
Modera: Vicente Ordaz, presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana
Intervienen:
- Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón.
- Justo Vellón, director del Aeropuerto de Castellón.
- David Berbel, CEO y co-fundador de Momoven.
12:55 Coloquio con… Sergio Toledo, presidente de Reciplasa.
13:10 Conferencia: 'Viaje a una nueva era'. A cargo de:
- Isabel Moreno, Física, meteoróloga y comunicadora especialista en cambio climático. European climate pact ambassador.
13:45 Intervención del vicepresidente de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado.
14:00 Cierre y ágape.
Inscripción
