Tener un hibrido no enchufable desde 20.990€ es posible y está en QUADIS EBRO Villarreal

Imagina un vehículo que combine un diseño robusto, tecnología de última generación y eficiencia híbrida; todo en el mismo coche y además, disponible en QUADIS EBRO Villarreal. No es un coche del futuro, es el nuevo EBRO S400 HEV híbrido no enchufable. El SUV con etiqueta ECO que invita a vivir una experiencia de conducción única. Cómodo, versátil y seguro gracias a sus 24 sistemas de asistencia. Con un estilo moderno y un interior inspirado en los vehículos del futuro, EBRO S400 está pensado para tu día a día. Tiene una potencia de 204CV con un consumo reducido y está hecho para ti.

EBRO S400: diseño moderno y funcional

Descubre EBRO S400 / cedida

Desde 99€ al mes EBRO S400 PREMIUM

Equipamiento de conectividad: Tecnología y conectividades adaptadas a las necesidades del consumidor actual. Comodidad y funcionalidad: Interior amplio y versátil para un uso urbano práctico y confortable. Pantalla avanzada: Sistema multimedia que facilita la navegación y el control al alcance de la mano. Seguridad avanzada: Sistema de asistencia a la conducción para una experiencia más segura y controlada.

Diseño del nuevo EBRO S400 HEV

El EBRO S400 es un SUV urbano versátil que encuentra el equilibrio perfecto entre dimensiones compactas y una gran funcionalidad. Con sus 4,32 metros de largo, está diseñado para desenvolverse en cada lugar facilitando maniobras de aparcamiento y conducción. Al mismo tiempo ofrece el confort necesario para afrontar viajes largos con total comodidad.

Una de sus grandes características es la tecnología híbrida avanzada que incorpora. Gracias a su etiqueta ECO, el S400 no solo garantiza una conducción más eficiente y económica, sino que también se alinea con las exigencias actuales de sostenibilidad, reduciendo emisiones y abriendo las puertas a un futuro de movilidad más responsable y respetuosa con el medio ambiente.

EBRO S400 disponible en QUADIS EBRO Villarreal / cedida

Su diseño robusto y moderno transmite carácter y personalidad desde cualquier ángulo por el que mires el modelo EBRO S400. Su estética lo convierte en un SUV con presencia, ideal para quienes buscan un coche con estilo propio que encaje a la perfección en entornos urbanos y en desplazamientos más largos y relajados.

Lo que realmente diferencia al S400 es su apuesta por la seguridad y la asistencia al conductor. El vehículo incorpora 24 sistemas ADAS, un conjunto de tecnologías pensadas para mejorar la experiencia de conducción, incrementar la seguridad en carretera y ofrecer un mayor control en todo momento. Estos dispositivos no solo hacen los trayectos más seguros, sino también más cómodos, permitiendo que el conductor disfrute de cada kilómetro con tranquilidad.

Econtrar el EBRO S400 es fácil y es que el concesionario de confianza QUADIS EBRO Villarreal tiene a tu disposición el vehículo con el que siempre has soñado. EBRO S400 es un compañero de viaje preparado para responder a todas tus necesidades.

El SUV híbrido no enchufable a tu alcance en QUADIS EBRO S400 / cedida

¿Con qué EBRO me quedo?

S400 PREMIUM 150kW (204CV) 5.3 L / 100 km SOLO POR TIEMPO LIMITADO 20.990€ S400 EXCELLENCE 150kW (204CV) 5.3 L / 100 km SOLO POR TIEMPO LIMITADO22.990€ S700 desde 24.990€ S800 desde 31.500€

Con un diseño que enamora a primera vista, un interior pensado para el día a día y la tranquilidad de contar con lo último en asistencia en la conducción, el S400 se posiciona como una de las opciones más completas de su mercado entre los modelos de EBRO híbrido no enchufable. Ahora puedes descubrirlo en QUADIS EBRO Villarreal, tu concesionario de confianza donde podrás conocer de cerca todas sus versiones, configuraciones y ventajas exclusivas de conducir un vehículo híbrido.

El EBRO S400 no es solo un SUV urbano híbrido, es la prueba de que la movilidad puede ser inteligente, eficiente y emocionante al mismo tiempo. Combina lo mejor de dos mundos: la versatilidad para moverte con por la ciudad y la confianza de un coche preparado para afrontar viajes más largos con comodidad, seguridad y estilo. Descúbrelo en QUADIS EBRO Villarreal.