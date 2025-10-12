El PSPV denuncia que el Consell de Mazón oculta el número y coste de las mamografías derivadas a la sanidad privada

El PSPV ha exigido este domingo al president, Carlos Mazón, y al conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que “dejen de esconder cuántas mamografías se han externalizado a la sanidad privada como consecuencia de su fobia a lo público”.

Así se ha manifestado el portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts, Rafa Simó, quien ha censurado que el conseller de Sanitat "niegue" información sobre las privatizaciones en el programa de prevención de cáncer de mama que le ha requerido en iniciativas parlamentarias.

"Terreno abonado para las corruptelas"

Por ello, Simó, quien ha advertido al conseller que “la opacidad es terreno abonado para las corruptelas”, ha presentado una batería de preguntas y solicitudes de documentación para que la Generalitat explique todos los detalles del programa de cribado de cáncer de mama y la externalización de pruebas a la privada, tras desvelarse hace días que en 2024 el Consell de Mazón realizó 12.292 pruebas de cáncer de mama menos que el año anterior, una caída del 5,2% respecto a 2023.

En concreto, según detallan, se realizaron 223.414 pruebas, la cifra más baja desde la pandemia, sobre un total de 340.615 invitaciones remitidas a mujeres entre 45 y 70 años, lo que supone una tasa de cobertura del 65,6%. Esta tasa es 4 puntos inferior a la que se registró en 2023 (69,6%).

“Es incomprensible que la Generalitat valenciana no ponga todos los medios para luchar contra el cáncer de mama y que las mujeres se estén viendo obligadas a acudir a la privada para saber su estado”, ha lamentado el portavoz socialista de Sanidad, que ha insistido en que “el modelo Mazón es el modelo de la privatización”.

"A peor"

Simó reprocha que el Consell del PP “está derivando a la privada más que nunca y, sin embargo, vamos a peor; se externaliza para mejorar las cifras pero con el cáncer de mama se ha ido a peor.” Por ello, el socialista quiere indagar sobre en qué medida la política privatizadora de estas pruebas está impactando negativamente en las mujeres a las que se les realiza las pruebas.

Además, ha subrayado que “lamentablemente los valencianos y valencianas tenemos un Consell que está más preocupado en destinar dinero para la propaganda que para la prevención” y ha recordado que “es vital contar con un programa de cribado eficiente para poder detectar pronto y actuar”. “Cada prueba que se retrasa es una mujer que espera con miedo", ha sentenciado.