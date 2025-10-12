Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renfe cancela el paso de trenes por Benicarló a consecuencia de un incendio por un rayo

Habilitan un servicio especial de autobuses

Imagen de una vía de tren. / Shutterstock

Alberto Campos

Castellón

La caída de un rayo sobre una caseta de señales en Benicarló, que se ha incendiado, ha provocado la suspensión de la circulación a su paso por la localidad.

El fuego ha afectado al sistema de electrificación de la infraestructura. Renfe ha habilitado un servicio especial de autobús en el tramo afectado para trenes de Media y Larga Distancia

"Recuerda que si tu trayecto se ve afectado, nos pondremos en contacto contigo mediante SMS o Email a través de los datos de contacto asociados a tu reserva", indican desde Renfe.

