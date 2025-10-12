Renfe cancela el paso de trenes por Benicarló a consecuencia de un incendio por un rayo
Habilitan un servicio especial de autobuses
Castellón
La caída de un rayo sobre una caseta de señales en Benicarló, que se ha incendiado, ha provocado la suspensión de la circulación a su paso por la localidad.
El fuego ha afectado al sistema de electrificación de la infraestructura. Renfe ha habilitado un servicio especial de autobús en el tramo afectado para trenes de Media y Larga Distancia
"Recuerda que si tu trayecto se ve afectado, nos pondremos en contacto contigo mediante SMS o Email a través de los datos de contacto asociados a tu reserva", indican desde Renfe.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- La dana Alice en Castellón, en directo: caen más de 70 litros en la Plana Baixa
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Dana en Castellón: lo peor está por llegar
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja
- Emergencias emite aviso especial por el paso de la dana Alice en Castellón
- Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
- El éxodo continúa y no es solo rural: La mitad de municipios de Castellón pierde población
La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno una auditoría sobre los fallos de las pulseras antimaltrato
Tener un hibrido no enchufable desde 20.990€ es posible y está en QUADIS EBRO Villarreal
Ofrecido por