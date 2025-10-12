Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes

Las lluvias se aferran a la provincia de Castellón después de que la dana Alice afectara este domingo (sigue el minuto a minuto aquí), en lo que han sido sus últimos coletazos, al norte del territorio. Municipios como Vinaròs, Benicarló o Torreblanca han acumulado en apenas unas horas, durante la mañana, más de 50 litros por metro cuadrado, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia.

Las intensas precipitaciones han vuelto a ocasionar incidencias aunque, una vez más, sin daños personales. Ayuntamientos como el de Nules han suspendido de nuevo actos previstos. Y el Consorcio Provincial de Bomberos ha contabilizado 26 servicios durante la mañana, entre ellos el rescate de dos personas del interior de un vehículo atascado por el agua en un camino rural de Benicarló, ambas en buen estado. También han actuado en una decena de saneamientos, en achiques por inundaciones o en la retirada de ábroles caídos.

Daños por rayos

En la noche del viernes al sábado, un rayo ha causado daños en la fachada de un inmueble y en dos vehículos estacionados en la calle Tomás Mancisidor de Vinaròs. Horas más tarde, otro rayo ha provocado un incendio en una caseta de señales del trazado ferroviario en Benicarló, que ha obligado a interrumpir temporalmente la circulación.

De hecho, los trenes han registrado importantes retrasos durante la jornada, también por la acumulación de agua en la infraestructura, e incluso se ha activado un plan de transporte alternativo entre Alcalà de Xivert y Vinaròs. Los usuarios han trasladado su «indignación» a este diario, al apuntar que alrededor de un centenar de personas se ha quedado sin poder usar los buses dispuestos en Benicarló. Las fuertes lluvias en Cataluña con aviso rojo, avanzada ya la tarde, han obligado a interrumpir la circulación en el corredor mediterráneo.

Hasta 40 litros en una hora

La inestabilidad seguirá este lunes (y gran parte de la semana). Ante la nueva previsión de fuertes lluvias, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde las 10 horas el aviso naranja en todo el litoral castellonense y el amarillo en el interior de la provincia. "Otra vaguada fría avanzará desde el Atlántico y recorrerá la Península de oeste a este, generando un nuevo incremento de la inestabilidad, con chubascos y tormentas, más intensos en el litoral", han explicado desde Aemet.

Desde el organismo han incidido en que serán "tormentas litorales que, aunque sean generales, pueden focalizarse en zonas reducidas del territorio, quedándose estáticas o con movimiento lento, provocando inundaciones por las lluvias in situ y con gran diferencia entre los acumulados entre zonas próximas".

Las autoridades, por lo tanto, instan a seguir manteniendo la precaución, pues en los lugares con el umbral naranja pueden producirse precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora o acumulados de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Informa Javier Flores.