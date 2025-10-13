Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lleno por dana: más de 100 reservas hoteleras de última hora en Peñíscola a causa de Alice

Ashotur lo califica de "lleno técnico"

Vía cortada en Peñíscola.

Vía cortada en Peñíscola. / Ayuntamiento de Peñíscola

Alba Boix | Pablo Ramón

Este puente del 9'Octubre y del Pilar se ha cerrado en Peñíscola con un lleno hotelero, solo que no por los motivos habituales.

La dana Alice, con el corte de la AP-7 y otras carreteras en Tarragona, cerca de la frontera con Castellón, desvió en la noche del lunes a multitud de vehículos que tuvieron que pasar la noche en hoteles.

Alternativa

Así, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería castellonense, Ashotur, han explicado este lunes a este diario que tuvieron más de un centenar de reservas de última hora en la localidad del Baix Maestrat.

Se trataba de muchos de esos conductores y familias que no pudieron pasar hacia Cataluña y tuvieron que buscar una alternativa habitacional para pasar la noche.

"Lleno técnico"

"Un aluvión de reservas, un lleno técnico", han indicado desde Ashotur que se produjeron a partir de las 21.30 horas, coincidiendo con lo peor de la dana el domingo en el litoral sur de Tarragona.

Hasta entonces y exclusivamente en clave económica, estaba siendo un puente con pocas reservas en Peñíscola.

Sigue esta y todas las informaciones de la dana Alice en Mediterráneo.

La dana Alice, en directo: Una fuerte tormenta azota el sur de Castellón

Lleno por dana: más de 100 reservas hoteleras de última hora en Peñíscola a causa de Alice

Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes

Consecuencias de la Dana Alice: Una carretera cortada en Castellón por las lluvias

Inma, de Vinaròs, atrapada por la dana 'Alice': "Circular por la AP7 en Tarragona es un infierno"

Tener un hibrido no enchufable desde 20.990€ es posible y está en QUADIS EBRO Villarreal

La Diputación de Castellón reivindica el papel fundamental de las mujeres en el entorno rural de la provincia

El IV Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’ aunará calidad y excelencia con los productores de la provincia

