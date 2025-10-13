Lleno por dana: más de 100 reservas hoteleras de última hora en Peñíscola a causa de Alice
Ashotur lo califica de "lleno técnico"
Alba Boix | Pablo Ramón
Este puente del 9'Octubre y del Pilar se ha cerrado en Peñíscola con un lleno hotelero, solo que no por los motivos habituales.
La dana Alice, con el corte de la AP-7 y otras carreteras en Tarragona, cerca de la frontera con Castellón, desvió en la noche del lunes a multitud de vehículos que tuvieron que pasar la noche en hoteles.
Alternativa
Así, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería castellonense, Ashotur, han explicado este lunes a este diario que tuvieron más de un centenar de reservas de última hora en la localidad del Baix Maestrat.
Se trataba de muchos de esos conductores y familias que no pudieron pasar hacia Cataluña y tuvieron que buscar una alternativa habitacional para pasar la noche.
"Lleno técnico"
"Un aluvión de reservas, un lleno técnico", han indicado desde Ashotur que se produjeron a partir de las 21.30 horas, coincidiendo con lo peor de la dana el domingo en el litoral sur de Tarragona.
Hasta entonces y exclusivamente en clave económica, estaba siendo un puente con pocas reservas en Peñíscola.
Sigue esta y todas las informaciones de la dana Alice en Mediterráneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Dana en Castellón: lo peor está por llegar
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja
- Emergencias emite aviso especial por el paso de la dana Alice en Castellón
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes