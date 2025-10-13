Lleno por dana: más de 100 reservas hoteleras de última hora en Peñíscola a causa de Alice

Este puente del 9'Octubre y del Pilar se ha cerrado en Peñíscola con un lleno hotelero, solo que no por los motivos habituales.

La dana Alice, con el corte de la AP-7 y otras carreteras en Tarragona, cerca de la frontera con Castellón, desvió en la noche del lunes a multitud de vehículos que tuvieron que pasar la noche en hoteles.

Alternativa

Así, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería castellonense, Ashotur, han explicado este lunes a este diario que tuvieron más de un centenar de reservas de última hora en la localidad del Baix Maestrat.

Se trataba de muchos de esos conductores y familias que no pudieron pasar hacia Cataluña y tuvieron que buscar una alternativa habitacional para pasar la noche.

"Lleno técnico"

"Un aluvión de reservas, un lleno técnico", han indicado desde Ashotur que se produjeron a partir de las 21.30 horas, coincidiendo con lo peor de la dana el domingo en el litoral sur de Tarragona.

Hasta entonces y exclusivamente en clave económica, estaba siendo un puente con pocas reservas en Peñíscola.

Sigue esta y todas las informaciones de la dana Alice en Mediterráneo.