Adif mantiene interrumpida la circulación de trenes entre Castellón y Tarragona

Trabajan en reparar daños en Benicarló y entre Ulldecona y l'Aldea

Paso de un tren en una estación del norte de Castellón.

Paso de un tren en una estación del norte de Castellón. / Mediterráneo

Carlos González

Castellón

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene interrumpida durante este lunes la circulación (sigue el minuto a minuto del temporal aquí) en varios tramos del corredor mediterráneo entre las provincias de Tarragona y Castelló a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la dana Alice.

Adif, según ha indicado, ya ha desplegado todos los equipos técnicos y humanos disponibles para realizar un seguimiento permanente del estado de la infraestructura e instalaciones ferroviarias y ha movilizado los recursos necesarios para reparar los daños cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita, si bien ha señalado que la suspensión de la circulación se prolongará, al menos, durante toda la jornada.

Los tramos afectados

En detalle, entre Ulldecona y l’Aldea (Tarragona) se sigue inspeccionando el tramo y hasta el momento se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños. En estos momentos, se encuentran trabajando en la vía 1 un tren con 9 tolvas de balasto, una perfiladora y una bateadora.

Por otro lado, y a causa de la caída este domingo de un rayo en un edificio técnico de señalización de Benicarló, se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico. En este punto se están reponiendo los elementos dañados: tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Además, entre Benicarló y Alcalà de Xivert se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el corredor mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo.

