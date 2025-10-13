Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada en alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología eleva a naranja la alerta por lluvias y tormentas en el litoral de Castellón para este lunes

Una de las actuaciones del Consorcio Provincial durante la jornada de ayer.

Una de las actuaciones del Consorcio Provincial durante la jornada de ayer. / Consorcio Provincial de Bomberos

Adrián Bachero

Aitor Tezanos

Sergi Juan

Castellón

La dana Alice se resiste a dejar Castellón, que vive una nueva jornada de alerta naranja en el litoral, como indican las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En este directo contaremos el minuto a minuto todas las novedades que deje la dana Alice en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.

