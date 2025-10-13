En Directo
La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada en alerta naranja
La Agencia Estatal de Meteorología eleva a naranja la alerta por lluvias y tormentas en el litoral de Castellón para este lunes
La dana Alice se resiste a dejar Castellón, que vive una nueva jornada de alerta naranja en el litoral, como indican las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En este directo contaremos el minuto a minuto todas las novedades que deje la dana Alice en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.
Alerta naranja en Castellón
¡Buenos días! Se espera una nueva jornada de lluvias de importancia en Castellón, ya que Aemet ha activado la alerta naranja en todo el litoral. El aviso se activará a partir de las 10.00 horas.
Los bomberos de Castellón se movilizan por el corte total de la AP-7 y la N-340 entre Tarragona y Vinaròs
Los Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han movilizado una dotación del parque Baix Maestrat para evaluar, junto a la Guardia Civil, la atención a los pasajeros de los numerosos vehículos parados entre el sur de Tarragona y Vinaròs, según ha informado el cuerpo. La actuación se realiza a petición del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE 112) tras el corte total de la AP-7 y la N-340 por el episodio de lluvias intensas que afecta al sur de Tarragona.
Las autoridades insisten en no viajar hacia la zona afectada, ya que las vías permanecen cerradas.
AEMET eleva a naranja la alerta por lluvias y tormentas en el litoral de Castellón para este lunes
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel naranja la alerta por lluvias y tormentas para este lunes en todo el litoral de la provincia de Castellón. El aviso estará activo desde las 10.00 de la mañana hasta las 23.59 de la noche. Se esperan precipitaciones localmente intensas y acompañadas de tormenta eléctrica. Se recomienda extremar las precauciones, especialmente en zonas costeras y desplazamientos por carretera.
Habrá clases en Castelló
La actividad lectiva de Castelló continúa con normalidad, por el momento, siguiendo el protocolo municipal.
Durante la segunda parte de la mañana y a lo largo de la tarde podrían registrarse lluvias de carácter irregular, con posibilidad de episodios puntuales de mayor intensidad.
En principio, no se esperan complicaciones importantes, más allá de momentos de precipitación intensa y de las molestias asociadas a la lluvia en desplazamientos o actividades al aire libre.
La situación se encuentra dentro de la normalidad estacional y se mantendrá un seguimiento permanente por parte del CECOPAL, que se volverá a reunir en las 10 h, de acuerdo con los avisos de la AEMET y en coordinación con Emergencias de la Generalitat.
De acuerdo con el protocolo municipal, procede mantener la actividad normal en los centros y estar atentos a la evolución, que será comunicada puntualmente en caso de cambios significativos.
Vila-real cancela la actividad lectiva este lunes por la alerta.
Puedes leer la información completa aquí.
El consorcio de bomberos pide precaución y evitar los deplazamientos hacia Tarragona por la alerta roja en la provincia.
Renfe suspende las salidas de trenes con origen Barcelona y Valencia por el aviso rojo.
Renfe mantiene activo un plan de transporte alternativo por carretera, entre las estaciones de Alcalà de Xivert y Vinaròs, para trenes que conectan Castelló y Vinaròs. Una situación que ha generado imágenes de colas en la estación de la capital del Baix Maestrat, pero también cierta "indignación" entre los usuarios que utilizan este medio de transporte para desplazarse a sus lugares de estudios o hogares tras el fin de semana.
Durante la próxima se mana, continuará la probabilidad de chubascos en puntos del Mediterráneo peninsular.
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- La dana Alice en Castellón, en directo: caen más de 70 litros en la Plana Baixa
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Dana en Castellón: lo peor está por llegar
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja
- Emergencias emite aviso especial por el paso de la dana Alice en Castellón
- Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
- El éxodo continúa y no es solo rural: La mitad de municipios de Castellón pierde población