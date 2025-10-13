La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada en alerta naranja

Habrá clases en Castelló

La actividad lectiva de Castelló continúa con normalidad, por el momento, siguiendo el protocolo municipal.

Durante la segunda parte de la mañana y a lo largo de la tarde podrían registrarse lluvias de carácter irregular, con posibilidad de episodios puntuales de mayor intensidad.

En principio, no se esperan complicaciones importantes, más allá de momentos de precipitación intensa y de las molestias asociadas a la lluvia en desplazamientos o actividades al aire libre.

La situación se encuentra dentro de la normalidad estacional y se mantendrá un seguimiento permanente por parte del CECOPAL, que se volverá a reunir en las 10 h, de acuerdo con los avisos de la AEMET y en coordinación con Emergencias de la Generalitat.

De acuerdo con el protocolo municipal, procede mantener la actividad normal en los centros y estar atentos a la evolución, que será comunicada puntualmente en caso de cambios significativos.