Los ayuntamientos de Castellón hacen más caja con el IBI: la recaudación bate otro récord y roza los 245 millones

Para los propietarios de una vivienda, un garaje o un local comercial el momento de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los más duros del año. Toca rascarse el bolsillo. Para los ayuntamientos, sean del tamaño que sean, es un tributo clave para la sostenibilidad de sus arcas y, de hecho, en la gran mayoría de los casos se trata de la principal fuente de ingresos municipal. Un sustento que, además, cada vez es más y más grande. En el último año la popularmente conocida como contribución aportó 244,6 millones de euros a las arcas de las administraciones locales de Castellón, un nuevo récord histórico.

Los cerca de 245 millones que los ayuntamientos de la provincia se embolsaron en 2024 en concepto de IBI suponen, además de la cifra más alta desde que hay registros, 3,1 millones más que en 2023, cuando la recaudación de este tributo ascendió en Castellón a 241,5 millones, según los datos de la Dirección General del Catastro. Y otro apunte más: esos 245 millones más que duplican la cantidad de dinero que recaudaron los consistorios en el 2006, primer ejercicio del que el Catastro tiene registros y en pleno boom inmobiliario. Ese año, los ayuntamientos de la provincia obtuvieron gracias al IBI 116,8 millones de euros.

¿Y cómo es posible que la Administración local haga cada vez más caja con el IBI si los alcaldes, de todos los colores políticos, no paran de llenarse la boca anunciado rebajas en la contribución? La clave está en la inclusión de propiedades en los registros y, por tanto, en la aplicación del gravamen municipal correspondiente. Así, si en 2023 los recibos a propietarios por inmuebles o solares, sean de carácter urbano, rústico o de características especiales, ascendieron en la provincia a 755.572, el año pasado fueron 758.360. Si se comparan los datos de ahora con los de hace 18 años, el número de recibos se ha incrementado en 44.500. O dicho de una manera más clara: el incremento recaudatorio se debe, sobre todo, a la regularización de bienes realizada en los últimos años, además del aumento de la nueva planta de edificios.

¿Cómo se calcula?

El importe del IBI cambia principalmente si lo hace alguno de las dos patas del impuesto: el valor catastral de los inmuebles (base imponible), que los ayuntamientos pueden actualizar a través de dos procedimientos (revisiones ordinarias de los valores catastrales o actualizaciones exprés mediante coeficientes incluidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado), y los tipos de gravamen que se aplican sobre el valor catastral y que son competencia del municipio, aunque deben estar siempre en el margen que establece la ley: entre el 0,4 y el 1,1% para bienes inmuebles urbanos, y el 0,3 y el 0,9% para los rústicos.

En Castellón, por ejemplo, este año el coeficiente se sitúa en el 0,6624 y para 2026 el Ayuntamiento ha anunciado que lo rebajará otro 2%. Vila-real también reducirá entre el 2 y el 5% en el IBI para 2026, al igual que lo harán tras muchas localidades, la mayoría para compensar el subidón de la tasa de basuras.

Del total del dinero recaudado por el IBI en Castellón, el grueso corresponde a los recibos de IBI urbano, con 228 millones. Del IBI rústico ( fincas, terrenos forestales) se obtuvieron 5,9 millones, mientras que de los Bienes Inmuebles de Características Especiales (parques eólicos o solares, autopistas, iglesias...) se ingresaron 10,6 millones de euros.