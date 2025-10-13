La Diputación de Castellón reivindica el papel fundamental de las mujeres en el entorno rural de la provincia

La Diputación de Castellón reivindica el papel fundamental de la mujer en el entorno rural a través de una jornada que organiza este miércoles, 15 de octubre, y que incluye una mesa redonda con líderes del interior, además de una conferencia centrada en el emprendimiento.

“A través de estas jornadas ponemos en valor a la mujer rural y mostraremos y demostraremos que emprender también es una forma de cuidar la tierra, de cuidar el futuro y de cuidar la vida”, ha expresado la diputada de Igualdad, Marisa Torlà, sobre la iniciativa que se celebra con motivo del día de la Mujer Rural.

Desde las 17.30 horas

La jornada se celebrará en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial a partir de las 17.30 horas y, tras la bienvenida a cargo de la diputada responsable del área de Igualdad, dará comienzo la mesa redonda Mujeres líderes del mundo rural de la provincia de Castellón, en la que participarán Alma Nebot, de Bodega Flors; Teresa Blasco, de La Belluga; Rosa María Català, de Fruits de la Terra; y Laura Parejo, de ganadería Miguel Parejo. “Cuatro mujeres, cuyo currículum y trayectoria es el mejor ejemplo del papel de liderazgo que juegan en nuestra provincia”, ha destacado Marisa Torlà.

Tras la mesa redonda, la jornada continuará con la conferencia Emprendimiento en el ámbito rural, a cargo de Stefania Brunori, estratega de marca y especialista en marketing, con más de 15 años de experiencia internacional.

La diputada Marisa Torlà ha añadido que, a través de esta jornada, “acercamos el papel que tienen estas mujeres y el impacto en la creación de una sociedad más igualitaria, diversa y respetuosa. Ese es nuestro principal objetivo”. La responsable del área de Igualdad ha invitado a los castellonenses a asistir a la jornada “y comprobar cómo las mujeres transforman el presente y avanzan hacia el futuro”. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en este enlace.