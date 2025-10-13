Cómo está la comunicación con Cataluña en tren y en coche tras las inundaciones en Tarragona

El sur de Tarragona sufrió en la tarde del domingo una impresionante tromba de agua, derivada de la dana Alice, que dejó en algunos puntos acumulados de hasta 400 litros por metro cuadrado. A consecuencia de ello, muchas personas se quedaron atrapadas en la carretera, teniendo incluso que refugiarse en alguna gasolinera.

El episodio causó una desconexión total de la zona en materia de conexiones, tanto por carretera como por tren. La pregunta ahora es si se han recuperado o si, por el contrario, continúan las restricciones al tráfico.

Conexión por carretera

Durante la tarde de ayer, la tromba de agua propició el corte tanto de la N-340 como de la AP-7, los dos principales viales que conectan Tarragona con Castellón.

Sin embargo, y pese a los atascos, en la actualidad se puede circular por la autopista. La carretera nacional está cortada a la altura de Alcanar. El resto de viales por los que no se puede circular son secundarios.

Conexión por tren

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene interrumpida durante este lunes la circulación en varios tramos del corredor mediterráneo entre las provincias de Tarragona y Castelló a causa de los importantes daños en la línea ferroviaria causados por la dana Alice.

Adif, según ha indicado, ya ha desplegado todos los equipos técnicos y humanos disponibles para realizar un seguimiento permanente del estado de la infraestructura e instalaciones ferroviarias y ha movilizado los recursos necesarios para reparar los daños cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita, si bien ha señalado que la suspensión de la circulación se prolongará, al menos, durante toda la jornada.

Los tramos afectados

En detalle, entre Ulldecona y l’Aldea (Tarragona) se sigue inspeccionando el tramo y hasta el momento se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños. En estos momentos, se encuentran trabajando en la vía 1 un tren con 9 tolvas de balasto, una perfiladora y una bateadora.

Por otro lado, y a causa de la caída este domingo de un rayo en un edificio técnico de señalización de Benicarló, se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico. En este punto se están reponiendo los elementos dañados: tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Además, entre Benicarló y Alcalà de Xivert se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el corredor mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este

Las conexiones de tren en la provincia también se vieron afectadas en la tarde de ayer después de que cayera un rayo sobre una caseta de señales en Benicarló y provocara un incendio. El tráfico estuvo interrumpido en la zona durante una media hora.