Consecuencias de la Dana Alice: Una carretera cortada en Castellón por las lluvias

La CV-148 que une Orpesa y Cabanes no se puede transitar al haber agua sobre el asfalto

Una carretera sigue cortada en Castellón.

Una carretera sigue cortada en Castellón. / EUROPA PRESS TV

Francis Aznar

La Guardia Civil de Tráfico ha confirmado a este periódico que a las 16.00 horas de este lunes solo existe una carretera cortada por las lluvias en la provincia de Castellón. Se trata de la CV-148 que conectan los municipios de Cabanes y Orpesa.

Se trata de una carretera autonómica que une ambas poblaciones pasando en una zona próxima al Desert de les Palmes y se ha cortado debido a la abundante lluvia caída que ha provocado que el agua cubra completamente varios tramos de la carretera.

Puedes conocer novedades en tiempo real sobre el estado de las carreteras pinchando aquí.

