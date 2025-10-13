Consecuencias de la Dana Alice: Una carretera cortada en Castellón por las lluvias
La CV-148 que une Orpesa y Cabanes no se puede transitar al haber agua sobre el asfalto
La Guardia Civil de Tráfico ha confirmado a este periódico que a las 16.00 horas de este lunes solo existe una carretera cortada por las lluvias en la provincia de Castellón. Se trata de la CV-148 que conectan los municipios de Cabanes y Orpesa.
Se trata de una carretera autonómica que une ambas poblaciones pasando en una zona próxima al Desert de les Palmes y se ha cortado debido a la abundante lluvia caída que ha provocado que el agua cubra completamente varios tramos de la carretera.
Puedes conocer novedades en tiempo real sobre el estado de las carreteras pinchando aquí.
Consecuencias de la Dana Alice
Una carretera cortada en Castellón por las lluvias. Conoce todos los detalles pinchando aquí.
"No han avisado por previsión, sino por observación"
Mazón carga otra vez contra la Aemet ante las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana. Conoce todos los detalles pinchando aquí.
Atrapados en un área de servicio
La compañía Pot de Plom se queda atrapada por la dana en Tarragona tras representar su obra "El Ventorro". Varios miembros de la compañía de teatro pasaron buena parte de la madrugada en un área de servicio de Amposta. Conoce todos los detalles pinchando aquí.
Avisos activos hoy y mañana en Comunitat Valenciana
Nivel máximo de aviso en el litoral de Valencia: rojo
Rayos registrados durante la última hora
Tormenta en el mar afectando a zonas de la Plana
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Dana en Castellón: lo peor está por llegar
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Emergencias emite aviso especial por el paso de la dana Alice en Castellón
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes