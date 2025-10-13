El IV Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’ aunará calidad y excelencia con los productores de la provincia

El IV Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’ aunará calidad y excelencia gastronómica a través de los productores castellonenses con más de una veintena de empresas adheridas a la firma provincial, así como media docena de restaurantes.

La cuarta edición, que se celebra en el anfiteatro Pepe Falomir de Benicàssim del 17 al 19 de octubre, reunirá a propuestas tan suculentas como variadas que van desde los quesos elaborados en distintas poblaciones, hasta las mieles, cervezas artesanas, jamones, croquetas… sin olvidar otros clásicos como los turrones o los vinos, entre un sinfín de caprichos para los paladares más exigentes.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, celebra que cada vez “sean más los productores que se comprometen con la calidad que reconoce la marca ‘Castelló Ruta de Sabor’, y sigan creciendo también los establecimientos hosteleros que trabajan con ellos ensalzando aún más estos sabores tan nuestros”.

504 miembros

En este sentido, “la marca 'Castelló Ruta de Sabor' ya supera los 500 miembros que con su trabajo, implicación, pasión y experiencia hacen de la gastronomía de Castellón una experiencia”, ha destacado la dirigente provincial.

Concretamente, la marca gastronómica impulsada por la Diputación de Castellón ha alcanzado los 504 miembros, de los cuales 341 son entidades y empresas turísticas y 136 son empresas del sector primario; “ya son 504 razones por las que seguir apostando por esta gran marca ya consolidada como referente de la cocina mediterránea y del turismo gastronómico de proximidad”, ha expresado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez. Una marca que une a productores, restauradores, alojamientos, ayuntamientos y entidades comprometidas con la calidad y el territorio.

En cuanto a la participación en esta cuarta edición del Festival Gastronómico 'Castelló Ruta de Sabor', además de 13 chefs Estrella Michelin y Sol Repsol que ofrecerán charlas o showcookings, media docena de restaurantes tendrán stand propio. Se trata de Riscla, de l’Alcora, Vermuda de Alcossebre, el foodtruck La Porcelleta de Traiguera y desde Benicàssim, la localidad anfitriona en esta edición, estarán presentes Rebost de Roures, Taberna La Niña y El Tinglao.

Las confirmaciones

Respecto a los productores que ya han confirmado su asistencia son: Licora (l’Alcora), La Posteta (Figueroles), Fruits de la Terra (La Pobla de Benifassà), La Cabanenca (Burriana), Agua de Benassal, Mel Mas de l’Argila (Benlloch), La Tosquilla (Nules), Mieles La Alquería (Montanejos), Porcellet (Traiguera), Patatas fritas Geysel (Sant Mateu), Licor Nelet (Vila-real), Turrones Agut de Benlloch, Jamones Alfredo Monfort (Todolella), Croquellanas Melanosporum (Morella), Bolíssim (Vilafranca), Mos de Bresca (Llucena), Clos d’Esgarracordes (Les Useres), Quesos Tot de Poble (Les Coves de Vinromà), Finca Varona La Vella (Sant Mateu), Cerveceria artesana l’Audaç (Soneja), Quesos de Catí y Pobill Ecològics (Càlig/Traiguera).

La presidenta de la Diputación ha mostrado su satisfacción “por la inmensa riqueza no solo gastronómica sino también cultural, turística y de impulso económico que representa una muestra tan extensa de productos y de las personas que se implican en ofrecer lo mejor de nuestra tierra, igual que lo hacemos desde la Diputación, apoyando al emprendimiento y al desarrollo de las economías locales de los 135 municipios”.