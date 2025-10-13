Más incidencias por Alice: un rayo causa un incendio en una vivienda en Onda

Un rayo perteneciente a una de las tormentas de la dana Alice ha provocado un incendio en una vivienda en la tarde de este lunes en Onda, según han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

Una habitación calcinada

Efectivos del Parque Plana Baixa y del Parque Espadà Millars se han desplazado a la casa, a las afueras de la localidad, para tratar de extinguirlo.

Los bomberos, durante la actuación este lunes en Onda. / Bombers Dipcas

En poco más de una hora, los bomberos han controlado las llamas, que han afectado totalmente a una habitación. Dicha estancia ha quedado calcinada.

En el camí Fondo

Además, el humo ha afectado al resto de estancias de la casa, situada en el camí Fondo, pasando el restaurante El Pi.

Por fortuna, ninguna persona ha resultado herida en este incendio, tal y como han confirmado los bomberos y el Ayuntamiento de Onda. Los bomberos trabajan ahora para la extinción completa del mismo.

La habitación calcinada en la vivienda por el rayo, este lunes. / Bombers Dipcas

