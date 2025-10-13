Más incidencias por Alice: un rayo causa un incendio en una vivienda en Onda
Los bomberos y el Ayuntamiento certifican que se ha saldado sin heridos
Un rayo perteneciente a una de las tormentas de la dana Alice ha provocado un incendio en una vivienda en la tarde de este lunes en Onda, según han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.
Una habitación calcinada
Efectivos del Parque Plana Baixa y del Parque Espadà Millars se han desplazado a la casa, a las afueras de la localidad, para tratar de extinguirlo.
En poco más de una hora, los bomberos han controlado las llamas, que han afectado totalmente a una habitación. Dicha estancia ha quedado calcinada.
En el camí Fondo
Además, el humo ha afectado al resto de estancias de la casa, situada en el camí Fondo, pasando el restaurante El Pi.
Por fortuna, ninguna persona ha resultado herida en este incendio, tal y como han confirmado los bomberos y el Ayuntamiento de Onda. Los bomberos trabajan ahora para la extinción completa del mismo.
Sigue en directo la última hora de la dana Alice en Mediterráneo.
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Dana en Castellón: lo peor está por llegar
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja
- Emergencias emite aviso especial por el paso de la dana Alice en Castellón
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes