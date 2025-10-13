Inma, de Vinaròs, atrapada por la dana 'Alice': "Circular por la AP7 en Tarragona es un infierno"

Una odisea para llegar de Barcelona a Vinaròs en medio de la dana 'Alice'. Inma tenía que llegar a Vinaròs, ciudad donde reside, a media tarde del domingo, pero no pudo hacerlo hasta las 4 de la madrugada del lunes.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Barcelona junto a su pareja, llamaron al servicio de aparcacoches para que les trajeran el vehículo. “Tardaron más de una hora en traerlo, algo que nunca nos había pasado, pero creo que ese retraso fue precisamente el que nos salvó de quedarnos atrapados en La Ràpita”, explica.

"Nos informaba la gente en carretera"

Una vez en el vehículo, y ya en la autopista AP7 en dirección Valencia, un infierno, empezaron a enterarse de los problemas que había por la zona del sur de Cataluña, en la comarca del Montsià, comarca por la que tenían que pasar para llegar hasta Vinaròs.

“Gente conocida nos envió algunas fotos y videos de lo que estaba pasando y ya estuvimos prevenidos, pero no sabíamos que la AP7 y la N340 estaban cortadas a su paso por La Rápita”, explica.

"En pánico recordando la dana del 29-O"

Cuando llegaron al área de servicio del Baix Ebre, anterior a la de Amposta, decidieron parar. Fue una buena decisión, ya que a partir de Amposta no se podía continuar por la vía, y precisamente en la capital del Montsià quedó mucha gente atrapada que tuvo que dormir en un pabellón polideportivo abierto para atender a viajeros atrapados por el temporal.

Inma explica que esta área de servicio del Baix Ebre se llenó completamente de gente atrapada que no podía continuar en dirección Valencia. “Vi gente que tenía pánico, como una mujer que nos explicó había pasado momentos difíciles en la dana de Valencia el 29-0 y desde entonces lo pasaba realmente mal en este tipo de situaciones”, indica.

A las 4.00 de la mañana

Inma y su marido pudieron finalmente llegar a Vinaròs a las 4 de la mañana. “No fue por la información que nos llegaba de la radio sobre si la autopista estaba ya abierta, porque no decían nada, sino por vehículos que se iban informando unos a otros de que la carretera ya estaba despejada. Pasamos por este punto de La Rápita, más o menos a las 3.30h y decidimos salir por Benicarló y volver por la N-340 hasta Vinaròs”, concluye.