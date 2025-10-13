PortCastelló instala puntos de carga para coches eléctricos

La Autoridad Portuaria de Castellón, en el marco de su estrategia de sostenibilidad y descarbonización, ha iniciado la ejecución del proyecto de instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en sus aparcamientos.

Esta actuación se integra en el programa MOVES III – Infraestructuras Comunidad Valenciana, promovido por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y financiado a través del Fondo Europeo de Recuperación Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Inversión y ejecución del proyecto

El proyecto cuenta con una inversión total de 137.748 euros, de los cuales 96.423,60 euros corresponden a financiación pública.

Su objetivo principal es dotar al recinto portuario de una infraestructura energética avanzada que impulse la movilidad eléctrica como alternativa sostenible para usuarios y trabajadores del puerto.

La ejecución ha sido adjudicada a la empresa Crisol Obras y Servicios, S.L., por un importe contractual de 104.197,77 euros.

Los trabajos, ya en curso, contemplan la instalación de diez puntos de recarga semirrápida SAVE de 22 kW en corriente alterna, con capacidad para la carga simultánea de hasta diez vehículos eléctricos, así como una estación de recarga rápida de 100 kW en corriente continua, ubicada en el exterior del recinto.

Impacto ambiental y objetivos

La puesta en servicio de estas nuevas infraestructuras permitirá reducir unas 520 toneladas de CO₂ equivalente al año derivadas del transporte rodado.

Con ello, PortCastelló avanza en sus objetivos de descarbonización, eficiencia energética y transición hacia energías limpias, consolidando su papel como puerto comprometido con la sostenibilidad.