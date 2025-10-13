Tromba en Artana: "Ha caído una barbaridad de agua en muy poco tiempo"

Las primeras horas de la tarde han dejado las trombas de agua más intensas de la jornada de este martes en Castellón.

En una hora

Artana es, hasta las 17.30 horas, el lugar de la provincia donde más ha llovido. En especial, entre las 16.00 horas y las 17.00 ha diluviado hasta el punto que desde el Ayuntamiento cuentan a Mediterráneo que deben evaluar si hay daños materiales.

La localidad de la Serra d'Espadà ha registrado ya 97,8 l/m2 en lo que va de martes. Toda la lluvia se ha registrado entre las 13.00 y las 17.00. Desde las 16.00, además, han sido 20 l/m2 acumulados, según Avamet.

"Ha caído una barbaridad de agua en muy poco tiempo", señala el alcalde de Artana en funciones, Benjamín Villalba.

También en Betxí

A eso de las 17.00 horas la lluvia ha amainado, aunque aún caen gotas sobre la localidad.

"Tenemos que ver cómo esta todo, pero tenemos que esperar a que pare para poder controlarlo todo un poco mejor", ha expresado.

Otra localidad por donde también ha pasado esta tromba de lluvia ha sido Betxí, con 81,2 l/m2.

Sigue toda la información de la dana Alice en Mediterráneo.