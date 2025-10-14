¿Cuándo dejará de llover en Castellón?

Con la de hoy, son ya seis las jornadas de inestabilidad meteorológica en Castellón. La dana Alice ha traído lluvias en toda la provincia, muy importantes en algunos puntos, por ejemplo en Artana, donde ayer cayeron más de 100 litros por metro cuadrado en el plazo de solo cuatro horas.

Sigue aquí el desarrollo de la dana en directo.

Es por este motivo que son muchos los castellonenses que miran al cielo preguntándose cuándo finalizará este episodio, que incluso ha llevado a suspender clases en Vila-real y Orpesa. Para responder a esta cuestión, nada mejor que acudir a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Probabilidad de lluvia

Según su modelo de probabilidad de precipitaciones, es posible que hoy sea el último día de la dana. De hecho, no hay establecida, por el momento, ninguna alerta para el miércoles, toda una novedad en la última semana.

Sin embargo, esto no significa que no vaya a llover. Entre las 12.00 y las 18.00 horas del miércoles, las probabilidades de precipitaciones alcanzan el 90% en el litoral y el 100% en el interior.

Probabilidad de lluvia en Castellón el miércoles entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Aemet

Según la previsión de Aemet, la lluvia cesará durante unas 24 horas para volver el jueves en el tramo horario de las 12.00 a las 18.00 horas, cuando de nuevo las probabilidades de precipitaciones en muchos puntos de la provincia están entre el 90% y el 100%.

Una situación muy parecida se vivirá el viernes, cuando durante la tarde tendremos que volver a coger el paraguas con casi total seguridad.

Tiempo del fin de semana

Sí que parece que la situación se calmará cara al fin de semana, cuando las probabilidades de lluvia en Castellón no son demasiado elevadas.

Hay que recordar, sin embargo, que Aemet actualiza constantemente sus previsiones, por lo que estas pueden cambiar en las próximas horas.

Esta es la predicción cara a los próximos días en la provincia: