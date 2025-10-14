La Diputación y la Cámara de Comercio impulsan la innovación con la Smart Week

La Diputación Provincial y la Cámara de Comercio convierten a Castellón en el epicentro de la innovación y la transformación empresarial con Smart Week 2025, que se celebra del 14 al 16 de octubre en la capital de la Plana.

El diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, ha participado este martes en la inauguración del evento que impulsa el potencial de las empresas de la provincia y ha valorado “las sinergias entre el sector público y el privado como una necesidad para mejorar la competitividad”.

Digitalización y sostenibilidad

El diputado ha subrayado que “vivimos en un momento desafiante. Un tiempo en el que la digitalización ya no es una opción y la sostenibilidad se ha convertido en un requisito esencial”.

Por eso, encuentros como Smart Week son necesarios, porque “convierten la teoría en acción y la inspiración en resultados”. Durante tres días, empresas, profesionales y líderes compartirán conocimientos sobre las tendencias del futuro empresarial.

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón con apoyo de la Diputación Provincial, acercará al tejido empresarial los últimos avances en digitalización gracias a un cartel de ponentes de primer nivel.

Grandes oportunidades para Castellón

La presidenta de la Cámara, M.ª Dolores Guillamón, ha destacado que “Castellón tiene grandes oportunidades: sectores potentes, una base industrial sólida y un talento joven preparado”.

La jornada de hoy ha contado con la conferencia ‘Comunica con impacto, influencia con intención’, impartida por Andrea Vilallonga, coach de comunicación e imagen con más de 20 años de experiencia.

Pallarés ha valorado sus palabras por “inspirar y motivar”, y ha resaltado “la importancia de comunicar con propósito y coherencia”.

El diputado ha añadido que “Smart Week es un recurso útil para generar riqueza y oportunidades en Castellón”, destacando que el año pasado participaron 550 personas, “una cifra que demuestra el interés empresarial”.

Gran apuesta de la Diputación

Asimismo, ha reafirmado la apuesta de la Diputación por acompañar a las empresas en su transformación digital y ayudarlas a ser más competitivas y sostenibles.

“Desde el Gobierno Provincial trabajamos para que cada emprendedor encuentre el impulso que necesita”, ha dicho Pallarés, agradeciendo a la Cámara “su colaboración y compromiso”.

Por su parte, M.ª Dolores Guillamón ha subrayado que la entidad quiere seguir siendo “un aliado de las empresas en su adaptación a los nuevos tiempos”.

Mañana intervendrá José Luis Crespo, fundador de Quantum Fractura, que hablará sobre cambio climático. El jueves será el turno de Pep Martorell, del Barcelona Supercomputing Center, con una ponencia sobre Inteligencia Artificial.

Además, cada jornada incluirá una mesa redonda con el ponente principal y expertos de empresas referentes en el sector.