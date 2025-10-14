La Diputación acusa al Gobierno de "ratificar la exclusión" de los 71 municipios de Castellón afectados por la dana de 2024

La Diputación Provincial ha denunciado este martes que el Gobierno de España "ha ratificado la exclusión" de los 71 municipios de la provincia de Castellón afectados por la dana registrada entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

“Ha pasado un año y el Estado no ha acudido a prestar auxilio a nuestra provincia. Los 40 millones de euros que han permitido que las poblaciones afectadas se recuperaran han llegado de la mano de la Diputación Provincial de Castellón y de la Generalitat Valenciana”, ha apuntado el vicepresidente y portavoz, Héctor Folgado, después de que el Ministerio de Política Territorial haya resuelto la concesión de subvenciones de una línea abierta que el Gobierno de España establece con carácter anual para la resolución de catástrofes.

"Línea general del Estado"

“Se trata de una línea general del Estado, abierta todo el año, a la que optamos para obtener fondos que nos permitieran mejorar carreteras. En nada tiene que ver con el Real Decreto Ley 6/2024, que fue aprobado de forma extraordinaria para ayudar a los municipios devastados por la dana de 2024 y del que fuimos excluidos”, ha apuntado.

Folgado ha querido dejar clara esta diferencia de convocatorias “porque resulta perverso que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez trate de ligar una línea de subvenciones general, abierta y anual con una medida extraordinaria como la que fue la aprobada el pasado año. Un real decreto ley del que los 71 municipios de Castellón fuimos excluidos”, recuerda el portavoz del gobierno provincial de Castellón.

Desde la Diputación, “seguimos reclamando estos fondos, porque mientras esta institución se alió con el Consell de la Generalitat Valenciana para garantizar con 40 millones de euros la recuperación de caminos, depuradoras, conexiones de agua potable e infraestructuras públicas destrozadas por la dana, el presidente del Gobierno de España nos negó cualquier auxilio. Cero ayudas para la provincia de Castellón y ni un solo euro de los 1.745 millones acordados para la reconstrucción”.

"Aliada del territorio"

En este sentido, Folgado recuerda “que esta Diputación siempre ejercerá de aliada del territorio y de firme defensora de los derechos de los castellonenses. Y aquí solo podemos decir que el Gobierno de España ha ignorado la catástrofe que afectó gravemente a nuestra provincia”. “Nuestros pueblos siguen esperando a que Pedro Sánchez dé la cara”, ha declarado el vicepresidente de la Diputación.

Pasado un año de la dana, “los 2,6 millones otorgados a través de esta línea anual de catástrofes nos permitirán reparar carreteras. Y nos alegramos. Pero no por ello dejamos de reclamar lo justo para nuestros municipios. Porque su aportación a la reconstrucción ha sido cero”.

Folgado exige el pago “de la deuda que el Estado sigue sin liquidar a esta Diputación y una financiación justa”. Por un lado, la Diputación exige el cobro de más de 105 millones de euros pendientes a los que cabe sumar “los 100 millones que deberían haber llegado a nuestros 135 municipios”. A ello suma Folgado una financiación justa. “No reconocen una realidad poblacional muy alejada de la que aplican. Y eso nos penaliza y nos priva de fondos básicos para inversiones y servicios. Nuestro compromiso es el de seguir reclamando lo justo, porque este proyecto es el de Castellón, es el de toda la provincia”.