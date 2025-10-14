La Diputación reconocerá el talento de Castellón en los Premios Provinciales de la Juventud

La Diputación Provincial de Castellón reconocerá el talento de los jóvenes castellonenses en la II gala de los Premios Provinciales de la Juventud.

Celebración

El próximo jueves, 16 de octubre, el Espai Cultural Obert Les Aules será el escenario en el que se desarrollará la celebración en la que la institución provincial hará entrega de los galardones que ponen en valor la creatividad, el arte y el talento de la juventud de la provincia. “Un acto en el que volveremos a poner en valor la innovación juvenil, el mérito, la dedicación y el esfuerzo de los jóvenes castellonenses”.

Así lo ha señalado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, quien ha destacado la proyección que pueden suponer estos galardones de cara al desarrollo de los jóvenes de Castellón, “una tierra llena de talento y oportunidades”, ha subrayado. Un certamen que busca reconocer y poner en valor el ingenio y la creatividad de los jóvenes, recogiendo las mejores ideas e impulsando la proyección de futuras carreras profesionales.

Cuatro categorías

Así pues, durante la gala, que comenzará a las 19.30 horas, la institución provincial reconocerá programas y actividades con repercusión provincial en distintas áreas. Las categorías son relato breve, iniciativa empresarial, social media y trabajo musical.

Al respecto, la diputada de Juventud, María Tormo, ha valorado todos los trabajos presentados en esta segunda edición, y ha indicado que “el jurado ha premiado tanto la originalidad de la idea, como la calidad del trabajo”.

Durante el transcurso de la gala se conocerán a los ganadores de esta edición, en un acto que contará con la presencia del piloto valenciano Carlos Tatay. El piloto, que sufrió un grave accidente a 260 km/h, ofrecerá una charla sobre el esfuerzo y la superación personal. “Una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la importancia de no rendirse ante las dificultades y de convertir cada reto en una oportunidad para crecer”, ha señalado María Tormo.

Barrachina valora el talento joven

El campeón del mundo de motociclismo es “un ejemplo de esfuerzo, constancia y superación personal”, ha subrayado la diputada provincial, quien ha animado a los castellonenses a escuchar las palabras de Tatay y sumarse a este acto en el que la Diputación de Castellón pondrá en valor el talento de la juventud castellonense.

Resaltar que la gala concluirá con la actuación del grupo musical Sinbikini, “una muestra del talento y la creatividad que caracteriza a nuestros artistas”, ha señalado Tormo. Se trata de dos amigos que traducen el buen rollo en música, por lo que contar con ellos puede inspirar a muchos de los jóvenes presentes a descubrir en la música una forma de expresión.