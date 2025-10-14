Las herencias y donaciones ‘salvan’ el acceso a la vivienda de 12 castellonenses cada día

El acceso a la vivienda en la provincia de Castellón se ha convertido en una carrera de obstáculos, que resulta especialmente dura para los más jóvenes. Los precios, como ya es de sobra conocido, constituyen la principal barrera a la hora de comprar de una casa, ya que el importe medio se sitúa en 1.458 euros por metro cuadrado en estos momentos con una subida interanual del 12,5%. Aunque acceder a la financiación resulta algo más sencillo, la abultada entrada que se exige descarta en muchos casos la posibilidad de convertirse en propietario en la zona.

Existen entonces dos fórmulas, como son las donaciones y herencias que, en estos momentos de crisis habitacional, se han convertido en toda una salvación para muchos castellonenses. Ambos métodos, uno en vida y otro tras el fallecimiento del titular, cobran fuerza entre las transmisiones patrimoniales en la provincia y, en lo que va de año, han permitido el acceso a una casa en propiedad de 12 castellonenses de media cada día.

El reparto

El Instituto Nacional de Estadística (INE), en detalle, contabiliza en sus cifras hasta el mes de julio -últimos datos publicados- un total de 12.914 transmisiones de viviendas en el territorio castellonense. De ellas, la mayoría, como es habitual, corresponde a las operaciones de compraventa, con un total de 8.462 o el 65%.

Mientras, las herencias y donaciones suman 2.563 movimientos en el mismo periodo, lo que viene a ser prácticamente el 20% o una de cada cinco transacciones. Completan el reparto la permuta, que es muy residual con apenas ocho intercambios, y otro tipo de operaciones, con 1.881.

«La forma natural»

«Estamos viendo que las donaciones y herencias se están convirtiendo en la forma natural de acceder a la vivienda», valora el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu, quien indica en este sentido que «antes era más común que una vivienda en herencia se dedicara a la compraventa, mientras que ahora es mucho más habitual que se la queda directamente un familiar».

«Igual no es la vivienda ideal que uno desea, pero ya te viene dada y en estos momentos permite a muchos pasar a disponer de una vivienda en propiedad que de otra forma no sería posible», considera Nomdedéu.

El representante de los agentes inmobiliarios de la provincia de Castellón señala que existen otros alicientes que también contribuyen a impulsar estas fórmulas, como es el de la fiscalidad, ya que «se pagan muchos menos impuestos si se trata de una vivienda donada o una heredada de un familiar directo que si se adquiere una, lo que también supone un importante ahorro si se obtiene la vivienda de esta forma».