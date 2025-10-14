Sanitat aconseja ir al centro de salud y dejar el hospital para casos graves ante el alza de la gripe

La Conselleria de Sanitat emplazó este jueves a dejar el hospital para las urgencias graves y señaló que, en su lugar, se puede acudir a los puntos de atención continuada. Así lo expuso ante el incremento de la presión asistencial por la incidencia de la gripe y otros virus estacionales, recordando la importancia de la vacunación para prevenir complicaciones y recomendando el uso de mascarilla a los sintomáticos para prevenir contagios. Como publicó ayer Mediterráneo, los usuarios están sufriendo demoras de hasta 15 días para una consulta en el centro de salud.

Puntos de atención continuada

Desde el departamento de salud de Castellón precisaron que la ciudadanía tiene disponibles tres puntos de atención continuada (Trullols, Fernando el Católico y Grau), además de los puntos en los centros de salud de los municipios periféricos de la capital (Borriol, Almassora y Benicàssim).

La vacunación, fundamental

«El consejo más importante es vacunarse de gripe y covid, tanto para prevenir nuestra propia salud como para proteger a las personas vulnerables, sea por edad (pequeños o mayores) o personas inmunodeprimidas», señaló Carles Escrig, director del centro de Salud Pública de Castellón.

Desde la Conselleria de Sanitat recordaron que cualquier persona puede solicitar la dosis frente a la gripe y el covid en la consulta de Enfermería de su centro de salud, ya que todos han habilitado franjas horarias para la inmunización.

Uso de la mascarilla

A las personas sintomáticas, hayan dado o no positivo en un test, se les aconseja para evitar contagiar a otros usar mascarilla, evitar lugares concurridos y tener contactos sociales en lugares donde no se pueda usar esta protección. La misma recomendación sería extensible a las personas vulnerables para evitar infectarse.

Sanitat ha empezado a recomendar a trabajadores y pacientes el uso de la mascarilla en centros sanitarios de la Comunitat como el General de València y de Alicante y el hospital de Torrevieja. Fuentes del General de Castellón indicaron que en este centro ya se recomienda su uso en zonas vulnerables como la UCI y plantas especiales, así como a ingresados o profesionales con sintomatología respiratoria.

Derivación a hospitales y falta de camas

El PSPV-PSOE de Castelló criticó este jueves «la falta de previsión del Consell de Carlos Mazón ante la ola de virus respiratorios está llevando al colapso a los hospitales de la provincia». El portavoz de Sanitat en Les Corts, Rafa Simó, señaló que el General «se lleva la palma dentro de la macroárea sanitaria de Castelló, sumando ya tres días sin camas disponibles y derivando pacientes al Provincial y a La Plana». «En Vila-real los sanitarios ya nos han trasladado que la capacidad de atención del hospital roza su límite y solo se priorizan las pocas camas disponibles para pacientes oncológicos», aseguró.

En ese sentido, Simó recordó que hace un año «reclamábamos reforzar el personal y fomentar el uso de mascarillas en espacios sanitarios». Asimismo, sugirió a Sanitat dar información diaria actualizada de la incidencia para concienciar a la ciudadanía y reforzar Atención Primaria.

Respuesta de Conselleria

Por su parte, desde el General de Castellón señalaron que la presión asistencial aumenta en estas fechas por las enfermedades respiratorias y las descompensaciones en las patologías de personas mayores, lo que hace que los flujos en la disponibilidad de camas y los mecanismos de ingreso hospitalario sean menos ágiles, ya que conlleva una mayor complejidad clínica. No obstante, señalaron, los pacientes que requieren ingreso permanecen en la unidad de preingreso con atención sanitaria continua hasta que pueden subir a la planta. Aseguraron que los traslados entre hospitales no responden solo a la disponibilidad de camas, hay otros factores clínicos como la patología, lugar de residencia o una derivación previa y que ocurren durante todo el año y en todas direcciones.