Barrachina reclama a Pedro Sánchez protección a las mujeres de Castellón del riesgo provocado por las pulseras antimaltrato

La presidenta provincial del Partido Popular de Castelló, Marta Barrachina, ha exigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, gobernar para proteger a las mujeres tras el escándalo de las pulseras antimaltrato que ha sacado a la luz los fallos de un sistema "que ha puesto en riesgo la vida de muchas mujeres".

Barrachina ha hecho estas consideraciones en el seno del comité provincial que el Partido Popular celebrado este martes en su sede. "Lo que pedimos son leyes que protejan a las víctimas no que las pongan en riesgo", ha considerado.

Para conseguirlo, Marta Barrachina ha activado una campaña a nivel provincial en defensa de las víctimas que confiaron en las pulseras antimaltrato del Gobierno de España y acabaron siendo víctimas de un contrato "con fallos declarados".

Registro de una iniciativa

El objetivo, ya puesto en marcha a través de la Diputación Provincial de Castellón, con el registro de una iniciativa que exige depurar responsabilidades y garantizar la protección de las mujeres, se exporta a los 135 municipios de la provincia de Castellón "para alzar la voz frente a este escándalo".

En la provincia, las 169 pulseras que se activaron en 2024 se redujeron a 152 este 2025. "Y esto ocurre porque muchos jueces reconocen que dejaron de ordenar su instalación por los fallos que se producían", advierte la presidenta provincial del Partido Popular.

A favor de las mujeres

Por estos motivos, "pedimos gobernar a favor de las mujeres, no a la contra". "No tiene sentido que quien debería proteger es quien genera más riesgo", afirma y "como representantes públicos tenemos el deber de exigir las soluciones" que pongan fin a los "problemas que crea el PSOE".

Así las cosas, la iniciativa que Marta Barrachina trasladará al último rincón del territorio tiene por objetivo frenar "la perversión" que ya se fraguó con la ley del solo sí es sí y que se ha agudizado con el contrato de las pulseras suscrito por el Ministerio de Igualdad.

Para su ministra, Ana Redondo, el PP de Castellón exige el cese inmediato. Además, exigen una auditoría externa que depure el procedimiento de contratación del sistema y detalle los fallos cometidos en la provincia, su tipología y consecuencias. "Queremos luz y taquígrafos", ha concluido la presidenta provincial.