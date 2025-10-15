Castellón despide a ‘Alice’ tras la tromba

Adiós a Alice. Castellón despide a la dana que ha azotado la provincia en los últimos siete días, de norte a sur, del Baix Maestrat a la Plana, dejando a casi 10.000 alumnos sin clase, carreteras y la red ferroviaria cortadas en las comarcas del norte.

No obstante, la previsión de lluvias persiste en la provincia hasta el viernes, con el fin de semana ya más calmado meteorológicamente hablando, aunque no será una precipitación de intensidad torrencial como la del sábado y el domingo, con registros que superaron los 100 l/m² en Artana o los 83 en Betxí, por ejemplo.

Las lluvias continuarán hoy después de la tromba, aunque irán reduciéndose de forma gradual y lenta, después de dejar ayer 27,2 litros en Almassora, 18 en Benafigos, 17,3 en Catí y 156,4 en Atzeneta, después de una madrugada en la que llegaron a recogerse 65 litros en Nules, 50,2 en Burriana, 34,2 en Castelló, 29,8 en les Alqueries y 21,4 en Orpesa, según los datos de la Agencia Valenaciana de Meteorólogos (Avamet).

Una masa fría sobre Castellón

Y es que hoy, Castelló notará la influencia de una masa fría en altura que cae sobre el este de la Península y Baleares junto a la humedad del Mediterráneo y que provocarán que continúe la inestabilidad, que irá remitiendo con tendencia lenta y gradual y precipitaciones menos intensas que en días anteriores. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, se prevén cielos nubosos, con chubascos y tormentas en el litoral , en principio de menor intensidad.

Y, mientras que ayer seguían cortadas al tráfico viario la ️TV-3443 en Amposta, en el lindar con la provincia de Castellón;y la CV-1486 El Bolseral en Cabanes, según apuntaba el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón, se mantienen en alerta amarilla por tormentas localmente fuertes los municipios de todo el interior provincial, poniendo fin a seis días de avisos en el litoral castellonense, lo mismo que en el litoral de Valencia, y litoral norte de Alicante., según el 112 Emergencias del Consell.

Temperaturas sin cambios

Las temperaturas seguirán sin cambios, con vientos flojos variables que armonizarán los registros, que llegarán a máximas de 23 grados en Vinaròs, Castellón oSegorbe, rondando los 15 o 16 en el interior, en Vilafranca oVistabella; y a mínimas que rondarán los 7º en municipios de montaña o interior.

Será una tónica que persistirá en los próximos días, según la previsión de Aemet, eso sí, con vientos que serán moderados, dejando unos registros 100% otoñales que han llegado a la provincia para quedarse, de momento a corto plazo, dejando que los chubasqueros dejen paso a las rebecas y jerseis de manga larga.