Castellón tiene por quinto mes consecutivo la inflación más alta de España, con un 3,9%

El índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre en Castellón fue del 3,9% interanual. Este dato supone que una vez más, y ya van cinco meses seguidos, que Castellón es la provincia de España donde más crece la inflación respecto a hace un año.

Triste récord

Para ser más precisos, es la provincia donde más suben los precios, aunque en la tabla figura empatada con la ciudad autónoma de Ceuta, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento incesante de los precios que ahoga a los consumidores poco a poco se produce en todos los sectores, excepto en uno: la moda y calzado, donde bajan 1,2 puntos porcentuales.

La vivienda, disparada

Como ha ocurrido en los meses anteriores, la escalada del precio de la vivienda, absolutamente disparado ya al 14% interanual, tira de todo lo demás para que Castellón ostente otra vez el triste récord nacional de inflación. Desde mayo, Castellón viene liderando el ránking.

Otros sectores que han incrementado sus precios son los restaurantes y hoteles, que suben 4,8 puntos porcentuales, y las bebidas alcohólicas y el tabaco (+4,5 puntos porcentuales).

En cuanto a lo más básico, los alimentos, al mes de septiembre ya han subido 3,6 puntos porcentaules respecto al mismo mes de 2024.