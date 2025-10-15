Castellón recibirá ayuda estatal tras la dana de 2024: 2,65 millones para reparar daños
El dinero asignado servirá para reparar daños en infraestructuras municipales y en la red de carreteras
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha asignado un total de 2.653.344 euros a la provincia de Castellón para subvencionar la reparación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial ocasionados por la dana que afectó a la península entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
La resolución, que distribuye un total de 60,5 millones de euros a nivel nacional, financiará 22 proyectos en la provincia de Castellón. Las ayudas beneficiarán a 11 municipios que son Alcalà de Xivert, Artana, Atzeneta del Maestrat, Benassal, Benlloc, Càlig, Canet lo Roig, Catí, les Coves de Vinromà, la Jana, la Salzadella y Montanejos, además de la Diputación Provincial de Castellón.
Compromiso fuerte
La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha valorado muy positivamente esta resolución y ha señalado que "estas ayudas demuestran el compromiso firme del Gobierno de España con el mundo local y nuestra sensibilidad para responder ante situaciones de emergencia".
García Valls ha explicado que "los fondos se destinarán a reparar caminos, viales y otras infraestructuras que son esenciales para el día a día de nuestros vecinos y vecinas".
La subdelegada también ha declarado que "con estos 2,65 millones no solo reparamos infraestructuras, sino que ayudamos a nuestros pueblos a recuperar la plena normalidad y reforzamos la resiliencia de nuestro territorio ante futuros episodios climáticos extremos".
Distribución de las ayudas
El dinero asignado por el ministerio se distribuye de la siguiente manera, entre las distintas poblaciones:
- Diputación Provincial de Castellón: 2.093.027 euros
- Ayuntamiento de Montanejos: 154.489 euros
- Ayuntamiento de les Coves de Vinromà: 120.223 euros
- Ayuntamiento de Càlig: 103.204 euros
- Ayuntamiento de Alcalà de Xivert: 53.952 euros
- Ayuntamiento de Canet lo Roig: 48.275 euros
- Ayuntamiento de la Salzadella: 21.876 euros
- Ayuntamiento de Benlloc: 19.993 euros
- Ayuntamiento de la Jana: 12.357 euros
- Ayuntamiento de Artana: 11.225 euros
- Ayuntamiento de Benassal: 7.000 euros
- Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat: 4.711 euros
- Ayuntamiento de Catí: 3.008 euros
