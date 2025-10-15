Centenares de personas se manifiestan por Gaza en la Comunitat, con bajo seguimiento de la huelga docente en Castellón

Centenares de personas han secundado la manifestación convocada este miércoles al mediodía por el centro de València dentro de las acciones de la jornada de protestas para exigir el "fin del genocidio en Gaza y una paz "real y duradera", que se está desarrollando sin incidentes significativos.

Comisiones Obreras y UGT llevan a cabo este miércoles paros parciales y concentraciones en solidaridad con Palestina, mientras la Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, la Alternativa Sindical de Clase (ASC), la Confederación Intersindical y el Sindicat d'Estudiant del País Valencià han convocado huelga general.

Manifestación central en València

La manifestación de este mediodía, convocada por las organizaciones que han secundado la huelga, ha partido de la Estación del Norte hasta llegar a la plaza de la Virgen, con banderas palestinas y gritos de "libertad para Palestina", informa CGT.

Piquetes informativos se han dirigido a trabajadores de los comercios abiertos para comunicarles el motivo de la protesta y el sindicato CGT ha realizado una ‘performance’ a las puertas de una cadena norteamericana de cafeterías en la calle Colón “para denunciar su colaboración con el régimen sionista de Israel y pedir el boicot a todas las empresas que han sido y son cómplices del genocidio cometido contra el pueblo palestino”.

El sindicato ha señalado que todavía no tiene datos sobre el seguimiento de la huelga y ha considerado que “el hecho de continuar hablando y gritando por Palestina ya es un éxito”.

Afirma asimismo que los recientes "acuerdos de paz" son "una farsa" y lo que pretenden es “legalizar la ocupación y el apartheid de Palestina por parte del ejército israelí”.

Clamor estudiantil

Otra manifestación, convocada por el Sindicat d'Estudiants, ha partido también a mediodía de la Facultad de Geografía e Historia, dentro de la jornada de huelga convocada en los centros educativos para "parar el genocidio", y ha habido también marchas en Castellón de la Plana, Alicante, Elche y Calpe.

Los estudiantes han exhibido pancartas con lemas como "Palestina sangra y el mundo calla", "Que el dolor de otros jamás me sea ajeno" o "Hay que hacer silencio cuando duermen los niños, no cuando los matan", y han exigido al Gobierno que no sea “cómplice del genocidio” en Gaza.

Fuentes de la Conselleria de Educación han informado de que el seguimiento de la huelga por parte de los docentes de centros públicos de la Comunitat –con datos de las 11:20 horas– ha sido de un 0,40 % en Valencia, 0,58 % en Castellón y 0,13 % en Alicante.

En cuanto a incidentes, un piquete informativo ha realizado, a las 08:20 horas, un corte de tráfico en la salida de Barcelona, y CGT ha denunciado que agentes de la Policía Nacional han identificado y propuesto para sanción a todas las personas que han secundado la protesta.

Trabajadores se suman

También ha habido paros parciales de trabajo en distintas franjas horarias y concentraciones convocadas por Comisiones Obreras y UGT en hospitales, ayuntamientos, aeropuerto y empresas, en una jornada de “lucha contra el genocidio en Gaza” y de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Palestina que “han sido masacrados”.

“Nuestro compromiso con el pueblo de Gaza es firme y vamos a seguir exigiendo que el alto el fuego sea permanente y que la paz sea duradera y verificable, porque ya hemos visto en otras ocasiones cómo Israel no es de fiar”, ha manifestado la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, durante la concentración convocada a las 10:45 horas en la rotonda del Reloj del Puerto de València, junto a UGT.

García ha exigido que el acuerdo de paz “sea duradero” y que Israel “pague por los crímenes que ha cometido”.

Por su parte, Tino Calero, secretario general de UGT-PV, ha hecho una valoración “muy positiva” del seguimiento de la jornada de protesta, que “demuestra el compromiso de los trabajadores y trabajadoras valencianas con la paz” y su solidaridad con el pueblo palestino.

La Coordinadora Valenciana de ONGD se ha sumado también a la jornada de paro y movilizaciones convocadas por CCOO, UGT y la Comunidad Palestina Valenciana en apoyo al pueblo palestino.

La coordinadora advierte de que el proceso de paz es “frágil y repleto de amenazas” y reclama que se garantice el acceso total, suficiente y sostenido a la ayuda humanitaria en Gaza.