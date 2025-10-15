Facsa expone el impacto de la crisis climática en los recursos hídricos

El director general de Facsa, José Claramonte, ofrecerá la ponencia 'Impacto de los extremos climáticos en los recursos hídricos' en la que expondrá cómo el aumento de fenómenos climáticos extremos —sequías prolongadas, lluvias torrenciales, olas de calor e inundaciones— representa uno de los mayores retos del siglo XXI para la gestión del agua. «Estos eventos afectan tanto a la disponibilidad como la calidad del agua, altera los ecosistemas y pone en riesgo infraestructuras críticas y sectores clave como la agricultura, la industria y el turismo», asegura.

Director general de Facsa, José Claramonte. / Mediterráneo

Claramonte aportará los datos del 'II Estudio sobre el impacto de los extremos climáticos en los recursos hídricos', elaborado junto a Red2Red en el que se destaca que España «se encuentra entre las regiones más vulnerables de Europa, con una frecuencia creciente de eventos extremos».

Sequía y lluvias torrenciales

«Las sequías se han intensificado en duración y severidad, mientras que las lluvias torrenciales, aunque menos frecuentes, son cada vez más intensas y destructivas», apunta el director general. Desde Facsa apuestan por impulsar medidas de adaptación «ambiciosas» ya que «las previsiones apuntan a una disminución progresiva en la disponibilidad de agua y un aumento de la exposición a sequías, con graves impactos para la agricultura, el abastecimiento urbano y los servicios ecosistémicos».

Claramonte alerta que «según la Global Commission on the Economics of Water, si no se toman medidas, España podría perder hasta el 8% de su PIB para 2050 debido a la crisis hídrica, lo que supondría más de 136.000 millones de euros». «Sin embargo, la inversión en infraestructura resiliente permitiría reducir entre el 40% y el 65% de las pérdidas proyectadas, según el Foro Económico Mundial. Así, triplicar la inversión anual en resiliencia hídrica hasta los 6.000 millones de euros permitiría evitar un impacto económico de 88.400 millones de euros en los próximos años», concluye el director general de Facsa.