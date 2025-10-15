La Generalitat pone el énfasis en explorar la valorización energética

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio activó el mayor dispositivo de retirada de residuos de la historia, tras las inundaciones del 29 de octubre. Este plan contó con la colaboración de diversas administraciones y empresas privadas, y ha evidenciado la necesidad de aprender para estar preparado ante fenómenos meteorológicos extremos.

Durante su participación en la mesa redonda del VII Ecoforum, 'Colaboración público privada en la emergencia', el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, hará un balance de la importancia de la colaboración público-privada en este episodio y para hacer frente a cómo se puede elaborar para el futuro un dispositivo de residuos para gestionar situaciones extraordinarias en un contexto marcado por el cambio climático.

Raúl Mérida, / Mediterráneo

Mérida desgranará cómo se realizó un dispositivo para evacuar una media de 15.000 toneladas diarias, volumen que posibilitó despejar en las primeras semanas los 767 viales bloqueados en las localidades más afectadas. Para ello fue necesario organizar una estructura operativa en apenas 48 horas para atender las necesidades de los vecinos damnificados por las riadas.

Un dispositivo de mil máquinas

Más de 1.000 máquinas se integraron en el dispositivo coordinado por la Conselleria para trasladar los residuos generados por la dana hasta los puntos de acopio primero y después a los de transferencia. El secretario autonómico ha destacado tres hitos recientes: el cierre del punto de Catarroja, en mayo, el de Picassent, en julio, y el de Quart de Poblet-Manises, en septiembre. Con lo que se da por concluido el plan.

Debatir sobre el futuro

A partir de esta experiencia el objetivo es debatir sobre el futuro. Para ello Mérida buscará la experiencia de las empresas que fueron los grandes protagonistas de este proceso y gestionaron cada uno de los tres puntos de transferencia.

Porque de cara al futuro una de las vías que se quieren explorar es justo la valorización energética. Una técnica que la Generalitat apuesta por explorar y que no se lleva a cabo en la Comunitat Valenciana, pero sí en otros países de la Unión Europea que son referentes medioambientales. Porque así se podrá cumplir con los objetivos comunitarios y tener herramientas para gestionar de una forma más eficiente una llegada de residuos extraordinaria.