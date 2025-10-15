Ecoforum Castellón: Inundaciones, calor extremo e incendios urgen a luchar contra la crisis climática

La crisis climática lleva años en la agenda política, pero este 2025 ha evidenciado como pocos las consecuencias del aumento de las temperaturas en el clima. Y la Comunitat Valenciana está en la diana. Olas de calor cada vez más severas, alteraciones en el régimen de lluvias que contribuyen a agravar la virulencia de las inundaciones o de los incendios forestales… Con un diagnóstico más que evidente, urgen medidas para frenar un fenómeno cuyo impacto en la salud (la del planeta y la de los seres vivos que lo habitan), la economía o el bienestar es claro. Y ahí es donde entran en escena las estrategias que tanto las administraciones como las empresas están llevando a cabo y deben seguir implementando. Por separado, pero también de manera conjunta.

Puede acceder al contenido íntegro del Ecoforum a través de este enlace:

De la necesidad de planificar y actuar con urgencia para mitigar los efectos del cambio climático es algo de lo que han hablado muchos de los expertos que este miércoles participaron en el VII Ecoforum. Bajo el título Empresas e instituciones, a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos voces como la de José Claramonte, director general de Facsa, advierten de que las señales son cada vez más obvias. «Vamos hacia un escenario de menor cantidad de agua y de menor calidad», ha explicado. Y ha apuntado que no hacer nada no es una opción. «Hay que actuar e invertir el dinero con planificación», dijo al tiempo que ha enumerado algunas de las medidas de resiliencia hídrica: modernizar y adaptar las infraestructuras hídricas; impulsar la eficiencia para no perder ni una sola gota de agua, sensibilizar y educar a la población o desarrollar sistemas de alerta temprana.

Lo que también ha quedado patente durante la jornada celebrada en el Moll de Costa Eventos del Grau de Castelló es que la colaboración público-privada es clave para revertir la crisis climática y para actuar ante catástrofes como la ocurrida el 29 de octubre del 2024 en Valencia. Tanto Raúl Merino, secretario autonómico de Medio Ambiente, como Ana Montes (Simetría Grupo); Juan Pablo Mateo (Fobesa), Jorge Tejedo (Paprec), Ignacio Gómez (Urbaser) y Rafael Cotarelo (PreZero) han recordado cómo vivieron los primeros días tras la riada, con miles y miles de toneladas de residuos de todo tipo depositados en las calles y que había que retirar y gestionar. Pese a los primeros momentos de caos, el objetivo se consiguió aunque de aquella experiencia se sacaron algunas conclusiones que habría que mejorar. «Una es la necesidad de contar con puntos de acopio locales y más instalaciones, además de unos protocolos claros», coincidieron varios de los integrantes de la mesa redonda.

Una de las intervenciones clave de la jornada ha sido la de Theresa Zabell. La dos veces campeona olímpica de vela y presidenta ejecutiva de la fundación Ecomar ha asegurado que el calentamiento del mar Mediterráneo fue responsable en un 90% de la dana del 29-O y ha hecho hincapié en que el mar está en peligro «Sobrepesca, calentamiento, contaminación... el cuidado del mar ya no es importante, sino urgente y en solo cinco años llegaremos al punto de no retorno».

Efectos en turismo, agricultura...

La conferencia de Isabel Moreno, física, meteoróloga y especialista en cambio climático ha sido otro de los platos fuertes del Ecoforum. La divulgadora ha alertado de las consecuencias, ya evidentes, del calentamiento global. «Más lluvias torrenciales, más noches tropicales, impacto en la agricultura y cambios en el mapa turístico, ya que cada vez más viajeros optan por el norte del país para escapar de las altas temperaturas» y ha asegurado que cuanto más se tarde en dejar de emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero «más se tardará en volver a un clima conocido por la humanidad».

Aunque queda mucho por hacer, las empresas y las instituciones están dando pasos importantes. El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, se ha referido al cambio que supondrá el acceso ferroviario sur y la estación intermodal. «Trasvasar un 10% de la mercancía de la carretera al ferrocarril reducirá un 75% las emisiones», ha dicho mientras que desde el aeropuerto se están implementando medidas de reducción de emisiones y se acompaña a la industria aeronáutica para incorporar combustibles sostenibles.

Tratamiento de residuos

De descarbonización industrial ha hablado el director general de Energía, Manuel Argüelles, quien ha afirmado que este proceso, además de su objetivo medioambiental, «es una oportunidad para ser extraordinariamente competitivos». Sergio Toledo, presidente de Reciplasa, ha ahondado en la importancia de «la modernización del tratamiento del residuo y la concienciación sobre reciclaje».

Esta edición del Ecoforum ha sido inaugurada por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha hecho un llamamiento "a la acción para avanzar juntos" hacia un futuro más sostenible. Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha advertido sobre la necesidad de preparar la Comunitat para los efectos cada vez más frecuentes del cambio climático y ha propuesto la creación de parques inundables, con capacidad para mitigar el impacto de futuras riadas, en toda la Comunitat.

La jornada ha sido clausurada por el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado, quien ha descrito que el desequilibrio hídrico que ha sufrido Castellón en el último año ha costado 70 millones. "Hemos pasado de destinar recursos para llevar agua a los pueblos a invertir en reparar las consecuencias de las lluvias torrenciales".