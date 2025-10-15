Justo Vellón, director general del aeropuerto de Castellón: "Los combustibles sostenibles son el futuro de la aviación"

Para cuantificar la evolución de una infraestructura como un aeropuerto se hace referencia al número de líneas, pasajeros anuales o movimientos de aerolíneas. Pero cada vez más se tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental. El director general del aeropuerto de Castellón, Justo Vellón, desgranó en el Ecofórum las medidas que se implantan en esta instalación.

Unas actuaciones que forman parte de su plan estratégico actual, "que tiene como principales bases el crecimiento diversificado, la sostenibilidad económica, el impacto positivo y la innovación, que es un eje transversal".

Descarbonización y objetivos europeos

Para avanzar en la descarbonización, el aeropuerto de Castellón trabaja “desde una doble vertiente: asumir los retos del sector de la aviación y alinearse con el Consejo Europeo de Aeropuertos, que aglutina al 90% del tráfico en Europa y cuenta con un proyecto para reducir la huella de carbono”. Un plan en el que esta instalación "está ahí".

En estos momentos, la infraestructura castellonense se encuentra en el nivel 2 del programa de certificación de sostenibilidad, y se ha marcado el objetivo de avanzar dos niveles más.

Energías renovables y movilidad sostenible

¿Cómo lograr esta meta? Justo Vellón citó “el empleo de más fuentes energéticas renovables, reducir la huella de carbono por pasajero, una mejor gestión del agua y favorecer la movilidad sostenible con cargadores eléctricos en el aparcamiento”.

Una de las apuestas más ambiciosas, y que más pueden contribuir a la descarbonización del sector aeronáutico, es “el reto de alcanzar las cero emisiones en 2050. Somos conscientes de que es un reto mayúsculo, pero al mismo tiempo una oportunidad magnífica”, subrayó Vellón.

Combustibles sostenibles y futuro industrial

Para ello, la alternativa más madura es el uso de combustibles sostenibles, “que reducen el 80% de las emisiones de CO₂”. “Para producir estos combustibles se necesitan materias primas como la biomasa y los aceites vegetales, y en España hay capacidad industrial para hacerlo posible”, añadió.

El director general del aeropuerto de Castellón mencionó un informe de PwC, que señala cómo, para cumplir con este objetivo, “harán falta cinco millones de toneladas de este combustible al año”. De esta manera, España podría contar con entre 30 y 40 plantas generadoras de este combustible, que satisfagan la demanda nacional e incluso permitan exportar.

Esto impactaría “en 56.000 millones de euros de PIB hasta 2050 y en la generación de 270.000 puestos de trabajo”. Un ejemplo que conjuga crecimiento económico con preservación del medio ambiente.

Innovación y crecimiento récord

Vellón también citó otras alternativas, como el hidrógeno verde o los pequeños aviones eléctricos, aunque advirtió que estas tecnologías “aún son poco maduras”.

El aeropuerto de Castellón trabaja en estas medidas medioambientales al mismo tiempo que crecen sus datos económicos. “Estamos en un año de récord de rutas, pasajeros y movimientos; acabaremos 2025 con 300.000 usuarios”, avanzó.

Por otro lado, la base castellonense impulsa un polo de innovación, con la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea como referente. Otras actuaciones de futuro pasan por el desarrollo de líneas de carga de mercancías, que ampliarán su proyección económica.