La UJI renueva el edificio de Deportes: ¿cuál es la inversión?

La Universitat Jaume I (UJI) invertirá 2.525.725 euros de fondos propios en las obras de adecuación del edificio de Deportes yServicios Centrales, el conocido como edificio de colorines, para ampliar dependencias administrativas y docentes, al tiempo que se actualice y mejore la eficiencia energética de la infraestructura del campus de RiuSec.

El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) dio luz verde ayer al inicio del expediente de contratación, ya elevado a la Plataforma de Contratación del Estado, del pliego, establecido en tres lotes, con un plazo de presentación de ofertas que finaliza el 10 de noviembre.

En tres lotes

El expediente, bajo el paraguas del Vicerrectorado de Gestión Económica e Infraestructuras. contiene un primer lote de obra civil, con un importe de 1.159.361 euros para la edificación de nuevas dependencias; un segundo, por un valor de 469.142 para las instalaciones eléctricas;y un tercero, por 896.221 euros para las instalaciones hidraúlicas.

Las mercantiles podrán optar a una de las contrataciones o a las tres, con unas condiciones especiales de ejecución del contrato que incluyen cláusulas sociales, cumplimiento de los convenios sectoriales, obligaciones de ejecución del contrato correspondiente a pagos a subcontratas o suministradores, y garantías de correcta tributación, entre otras disposiciones.

Para el curso 2026/27

Los trabajos deberán acometerse en un plazo de siete meses desde la firma del contrato, por lo que el edificio, si se cumple el calendario de las obras, podría estar renovado para principios del próximo curso 2026/27, con nuevas dependencias administrativas y aularios junto a los actuales.

Las obras entran dentro del plan de la Universitat para mejorar la eficiencia energética en todos las infraestructuras del campus, logrando la máxima categoría verde, ya incluida en los últimos edificios construidos en RiuSec, desde Ciencias de la Salud (donde se trasladaron los alumnos del edificio de colorines, primera sede de los estudios de Medicina yEnfermería)hasta el nuevo Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales (CIETD), recientemente inaugurado.