La lluvia da un respiro a Castellón... pero volverá pronto

Los últimos días en Castellón han estado caracterizados por la lluvia, consecuencia del paso de la dana Alice. Este episodio de precipitaciones ha traído alertas naranjas, suspensiones de clases y acumulados que en algunos municipios han superado los 100 litros por metro cuadrado en el plazo de unas pocas horas.

La provincia ha dejado atrás la dana, lo que ha traído una mayor estabilidad atmosférica. Pero atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante esta semana es muy probable que haya que echar mano del paraguas en la mayor parte del territorio.

Lluvia en Castellón

Según el modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet, es casi seguro que en el interior, tanto en el norte como en el sur, llueva durante la tarde del miércoles, con probabilidades que van desde el 75% en el Alto Mijares al 100% en el entorno del Penyagolosa. En el litoral, las probabilidades no son tan altas pero también importantes.

Situación casi calcada a la que se vivirá entre las 12.00 y las 18.00 horas del jueves.

Cuando parece prácticamente seguro que lloverá es durante la tarde del viernes, con probabilidades de entre el 95% y el 100% en toda la provincia.

Probabilidad de lluvia en Castellón entre las 12.00 y las 18.00 horas del viernes. / Aemet

Temperaturas en Castellón

El fin de semana, por fin, parece que llegará la estabilidad a Castellón, ya que la previsión no contempla probabilidades importantes de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables durante el resto de la semana, con máximas que oscilarán entre los 22 y 23 grados.

Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia: