Ecoforum
Momoven optimiza la movilidad sobre dos ruedas a través de la tecnología
El CEO de la firma, David Berbel, comparte su experiencia en la apuesta por el aprovechamiento de los recursos
No cabe duda que la tecnología ha logrado muchos avances y Momoven es uno de ellos. La firma se constituye como una plataforma de consumo colaborativo que permite el alquiler de motos entre particulares. De esta manera, a través de Momoven se contactan un amplio número de personas que comparten, no solo su pasión por las motos, sino también sus propios vehículos, lo que favorece un consumo más eficiente, sostenible y alineado con una economía colaborativa y circular. En definitiva, Momoven es un modelo de gestión en el que compartir sustituye a poseer.
«No se trata solo de moverse, sino de hacerlo de una forma más inteligente y responsable», explica el CEO y cofundador de Momoven, David Berbel, que participa en una de las mesas redondas de la séptima edición del Ecoforum.
Transformar la industria de la moto
La empresa apuesta por transformar la industria de la moto y crear un nuevo mercado en torno al alquiler a través de la digitalización y con el impulso de una nueva forma de movilidad más eficiente, sostenible y conectada.
En este sentido, Momoven basa todos sus procesos en la tecnología, la digitalización y sistemas de inteligencia artificial. Así, la firma ha desarrollado un proceso 100 % on line que incluye la firma del contrato y la gestión completa del alquiler, desde la reserva hasta la validación de la identidad del usuario.
Más de 100.00 usuarios
Actualmente, Momoven cuenta con una flota de más de 8.000 motos y una comunidad que supera los 100.000 usuarios. Además, representa una gran oportunidad para los propietarios —tanto particulares como empresas— que buscan rentabilizar sus motos cuando no las utilizan.
Cabe señalar que la plataforma cuenta con el respaldo y la imagen de Álex Márquez, embajador e inversor de la marca, y con presencia en el Mundial de MotoGP ( en las categorías de Moto2 y Moto3), de la mano de embajadores como Aarón Canet y David Almansa.
