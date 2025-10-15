Dos de cada 10 mujeres de Castellón no fueron citadas el año pasado para hacerse mamografías

La crisis surgida en Andalucía por la falta de avisos a mujeres que debían hacerse pruebas de cribado del cáncer de mama "no es un caso aislado, es una política del PP que ha privatizado la sanidad pública", afirman los socialistas valencianos. El portavoz del PSPV en Les Corts, Rafa Simó, exige al Consell que aclare "cuántas lecturas de mamografías se han externalizado y si se están cumpliendo con los estándares de la Unión Europea", y ha reiterado que con el Partido Popular en las instituciones, "lo que tenemos son menos mamografías, menos invitaciones y menos transparencia, pero más negocio".

Denuncian menos pruebas y menos transparencia

Según los datos facilitados por los socialistas, el pasado año no fueron invitadas a hacerse las mamografías 10.452 de las 48.645 mujeres que forman parte de la población elegible para realizar la correspondiente revisión. Esto representa un 21,49 % del total. Si se suma el porcentaje de las no llamadas y las que no participaron en la prueba, la tasa de participación total fue del 57,42 %, frente al 42,58 % que quedaron fuera.

Rafa Simó ha detallado que en el conjunto de la Comunitat Valenciana se realizaron 12.000 mamografías menos y se dejaron de llamar a más de 90.000 mujeres, al tiempo que afeó a Mazón que "mientras decía que iba a poner todos los esfuerzos en la lucha contra el cáncer de mama, lo que hacía era derivar a la privada". "Es imprescindible que la Generalitat nos diga la verdad sobre un caso capital para tantas mujeres", concluyó.

Críticas al modelo de Mazón

Por su parte, el síndic socialista en la cámara autonómica, José Muñoz, afirmó que 90.217 mujeres valencianas fueron "abandonadas por el Consell de Carlos Mazón en 2024", tras no ser llamadas para las pruebas de cribado de cáncer de mama. Advirtió además que, desde la entrada de Mazón en la Generalitat, "se han realizado 12.000 mamografías menos".

Tanto Muñoz como Simó mostraron su preocupación ante "los casos que nos están llegando, que nos hacen sospechar que en la Comunitat Valenciana, en lo que respecta a la lucha contra el cáncer de mama, se está aplicando el modelo Moreno Bonilla".

Incertidumbre entre las pacientes

Muñoz explicó que hay mujeres que "viven en la incertidumbre porque nadie les llama para ratificar resultados después de realizarse una prueba no determinante", y lamentó que esta situación "sea consecuencia de que la Comunitat Valenciana sea la quinta autonomía con mayor mercantilización de la sanidad pública".

"Esto es un modelo ideológico que demuestra que el PP ve la sanidad como un negocio", concluyó.