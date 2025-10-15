Nuevo récord de ahorro en Castellón: más de 15.000 millones de euros en el banco

La tendencia comenzó con la pandemia. No solo por la incertidumbre sobre el futuro, sino porque el confinamiento impedía hacer gastos en compras o viajes. El covid ya pasó al recuerdo, pero el ahorro se mantiene al alza en Castellón. En el segundo trimestre de este año, los castellonenses superaron por primera vez los 15.000 millones de euros guardados. Exactamente, fueron 15.070,05 millones depositados, lo que significa 291 más que en el trimestre anterior. O, para hacerse una idea: el ahorro de los castellonenses creció en 3,24 millones al día.

Estas son las cifras publicadas por el Banco de España, dentro de su informe estadístico mensual. Con este dinero encima de la mesa, la principal conclusión es que se ha acentuado el perfil conservador de los habitantes de la provincia a la hora de gestionar su dinero. Al menos, entre aquellos que tienen la posibilidad de ahorrar.

Más préstamos y compraventas

Otra dinámica creciente en los últimos años, como es el repunte en las compraventas de viviendas, también tiene su reflejo en la administración de las finanzas familiares. Vuelve a aumentar el dinero que prestan los bancos: de 10.020 millones de euros al cierre de marzo se pasa a 10.217 a finales de junio. Un repunte en la cuantía de los créditos que se explica por la relajación de las entidades financieras a la hora de prestar dinero, especialmente para la compra de vivienda, gracias al reciente descenso de los tipos de interés y del euríbor.

Pese al temor de una nueva burbuja inmobiliaria, si se coloca el retrovisor se observa la gran diferencia de la época de la crisis: el endeudamiento de los castellonenses tocó techo en 2008, con 26.207 millones de euros. Ahora, el capital pendiente de devolución a la banca es de menos de la mitad.

El mapa bancario, en transformación

El crack del ladrillo trajo consigo una drástica reducción del número de sucursales bancarias. Una tendencia que ha seguido en los últimos años, hasta el punto en que han desaparecido dos de cada tres puntos de atención. No solo por la concentración del sector, sino por el aumento de las utilidades digitales en sus páginas web y aplicaciones móviles.

El decrecimiento ha dado un respiro en el ecuador de este año, al pasar de 223 a 225 las oficinas abiertas en Castellón.