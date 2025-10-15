¿De dónde vienen los turistas que visitan Castellón?

Castellón, poco a poco, se va abriendo hueco en el mercado del turismo extranjero, que a diferencia del nacional experimenta un crecimiento en la provincia durante este verano, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El origen de los visitantes que escogen la provincia de Castellón se inclina principalmente hacia países de Europa. Francia se mantiene como líder indiscutible, con 24.740 turistas en un mes. A mucha distancia, le sigue Países Bajos con la segunda posición, con 7.900 turistas y cierra el podio Alemania, con 7.253. En la parte alta de la clasificación quedan también Bélgica (6.717) y Reino Unido (6.572). Tanto Países Bajos como Bélgica crecen respecto al 2024, con un 6 y un 22% más, respectivamente.

En auge

Sin embargo, en términos relativos, existen otros destinos que este verano experimentan un crecimiento mucho mayor. Sobresalen Canadá y Emiratos Árabes Unidos, que duplican los visitantes que envían hasta el territorio castellonense, si bien, todavía suman 379 y 128 personas cada uno.

También crecen de manera notable Senegal, Serbia o Noruega, aunque en términos absolutos resulta más abultado el repunte de Austria, con 825 personas más (2.334 en total) o un 55%; así como de Estados Unidos, con 677 turistas más (2.762 en total) y un 32%.

Llama la atención, al mismo tiempo, el repunte del 50% de Rusia pese a estar todavía vigente el conflicto con Ucrania, la mejora del 45% de Hungría, del 43% de China o del 42% de Nigeria. Completan el 'top' del crecimiento internacional Luxemburgo (30%), Filipinas (27%) e Irlanda (18%).

Valencia, a la cabeza nacional

Menos sorprendentes son los resultados sobre el perfil del visitante nacional, que viene a ser el más numeroso en el territorio. La vecina provincia de Valencia es la que más turistas aporta al territorio castellonense, con casi 144.000 en solo un mes en plena temporada estival. Le sigue, aunque a mucha distancia, Madrid con cerca de 83.900; así como Barcelona (37.337), Zaragoza (44.329) y Tarragona (13.947).

En todos estos casos se experimentan este año retrocesos, en contraste con los crecimientos, aunque su volumen sea menor, de Melilla (38%), Lugo (13%), Cuenca (6%) o Asturias (6%).