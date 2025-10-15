PreZero desarrolla un tratamiento ambiental estructurado y sostenible

Cerca de un millón de toneladas de residuos voluminosos, lodos y enseres se acumularon en las calles valencianas en apenas una noche el 29O (cinco veces la cantidad de residuos anual de la Comunitat Valenciana), lo que refleja el desafío logístico y técnico que supuso su gestión. La respuesta técnica y operativa de PreZero fue clave para convertir un escenario caótico en un proceso estructurado, eficiente y trazable. Una vez superada la primera fase de emergencia, llegó un largo periodo de tratamiento profesional de los residuos acumulados. PreZero fue seleccionada por la Generalitat para gestionar las zonas más afectadas, como Torrent, Paiporta, Benetúser, Sedaví, Alfafar, Massanassa o Catarroja.

Rafael Cotarelo, gestor de PreZero en la Comunitat Valenciana. / Mediterráneo

Esta actuación supuso la industrialización de un servicio habitualmente vinculado a la emergencia, convirtiéndolo en una operación de logística y gestión de residuos altamente tecnificada. «La envergadura del dispositivo nos obligó a aplicar una metodología propia de una planta de tratamiento industrial, pero a cielo abierto y con criterios de trazabilidad, eficiencia y control documental desde el primer metro cúbico», explica Rafael Cotarelo, gestor de PreZero en la Comunitat Valenciana y coordinador de los trabajos en la zona cero.

Operación técnica

Para ello, la compañía desplegó una operación técnica de alto nivel en el centro de transferencia de Catarroja, punto neurálgico desde el que se coordinó la separación, cribado, trituración y clasificación de materiales. Más de 200 personas trabajaron diariamente en este dispositivo.

«El reto no era solo volumétrico, sino técnico. Había que identificar y separar residuos peligrosos, garantizar la trazabilidad de cada flujo y asegurar que todo el proceso cumplía con los estándares ambientales más exigentes, pese a trabajar en condiciones límite», subraya Cotarelo quien añade que «fue una muestra de lo que el sector puede aportar cuando se combinan planificación, tecnología y experiencia operativa».

Transformación

El trabajo desarrollado por PreZero ha supuesto una transformación del concepto de limpieza poscatástrofe, tradicionalmente enfocado a la emergencia, hacia un modelo de tratamiento ambiental estructurado, documentado y sostenible.

PreZero continúa con el tratamiento, valorización y depósito finalista de los residuos clasificados, operando desde la planta de Catarroja y en colaboración con vertederos controlados de Xixona (Alicante) y Cañada Hermosa (Murcia). «De la dana hemos aprendido que no podemos esperar para invertir en las infraestructuras necesarias para gestionar residuos. No podemos mirar hacia otro lado», apunta Cotarelo.

La inversión en infraestructuras permitirá cumplir con los objetivos europeos de sostenibilidad para 2035. «España necesita invertir alrededor de 6.500 millones de euros para alcanzar los objetivos europeos en gestión de residuos. Y para afrontar esta inversión es clave empezar hoy», concluye.