Rafael Cotarelo (Prezero): "Teníamos que eliminar los residuos de la dana de una forma sostenible"

El delegado en Castellón y Valencia de Prezero, Rafael Cotarelo, ha visualizado el desafío que ha supuesto la gestión de los desechos generados por la dana del 29 de octubre del 2024. "Teníamos que eliminar los residuos, pero de una forma sostenible", ha exclamado, recordando el impacto que le supuso ver la basura que llegaba prácticamente a la Pista de Silla, una vía de comunicación principal.

Así se ha pronunciado en la mesa redonda Colaboración público-privada en una emergencia que ha tenido lugar este miércoles en Castelló en la VII edición del Ecoforum, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático que organizan Mediterráneo, Levante-EMV e Información, tres cabeceras del grupo Prensa Ibérica.

"No estábamos preparados"

"Todos vivimos una situación para la que no estábamos preparados y que excedía las vividas antes", ha apuntado el responsable, quien ha hecho memoria sobre la experiencia ante la catástrofe. "La primera sensación, aunque van cambiando, es esa incertidumbre de qué hacemos y cómo podemos ayudar de una manera efectiva ante el colapso de la población y las infraestructuras".

"Todo era nuevo y estábamos utilizando una maquinaria que no estaba diseñada para gestión de residuos", apunta Cotarelo, quien confiesa que "a través de la prueba-error y del conocimiento de las empresas del sector se consigue diseñar un sistema que copia en casi todo al oficial de gestión y tratamiento de residuos".

Con todo, el delegado en Castellón y Valencia de Prezero plantea la necesidad de contar con protocolos para que "todo el mundo sepa lo que debe hacer". En este punto remarca en la información dirigida a la población, pues "en otras zonas del mundo con eventos meteorológicos están acostumbrados a tener formación y se dan unas pautas para actuar".