Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, propone extender los parques antirriadas en todo el territorio valenciano

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, advirtió sobre la necesidad de preparar la Comunitat para los efectos cada vez más frecuentes del cambio climático. Una realidad cada vez más presente, y que en el caso valenciano tiene como punto de inflexión la dana del 29 de octubre en Valencia.

El conseller expresó que la Comunitat, por su clima mediterráneo, su orografía, las cuencas fluviales con fuerte pendiente, las zonas agrícolas bajas y los suelos impermeables en áreas urbanas, es particularmente sensible a estos impactos. "Lo ha sido siempre, pero con la progresión del cambio climático cada vez lo es más y se ve de forma más grave. Por ello, más allá de la reconstrucción que nos hemos tenido que imponer, estamos adoptando medidas a medio y largo plazo".

Parques inundables y seguridad hidrológica

Una de las medidas más ambiciosas es la creación de parques inundables, con capacidad para mitigar el impacto de futuras riadas. "Son actuaciones que empezamos a impulsar después de los primeros días de las zonas más afectadas por lo ocurrido el pasado 29 de octubre, pero extensibles a toda la Comunitat", expuso.

El responsable de las políticas verdes hizo referencia a la zona de la Plana de Castellón. "Es una llanura litoral baja, intensamente urbanizada y con una fuerte presencia de actividades agrícolas". Esto genera inundaciones recurrentes en zonas urbanas e industriales. "Eso lo hemos visto, lo hemos vivido, está más que detectado y también es palmario que se pueden laminar las avenidas, los accesos de escorrentía y proteger las infraestructuras críticas, convirtiéndose en un espacio de seguridad hidrológica para toda la población", explicó Martínez Mus.

Infraestructuras naturales y bienestar ciudadano

Una medida que comienza a planificarse en las zonas afectadas por la dana y que pasa por crear infraestructuras naturales que absorban impactos climáticos como lluvias intensas, pero también olas de calor. Además, contempla la regeneración ecológica y la recuperación del paisaje, restaurando áreas degradadas cercanas a las viviendas para devolver su biodiversidad, restaurar corredores verdes y mejorar la conectividad ecológica.

Para ello, el departamento autonómico añade "un efecto colateral perfectamente beneficioso, que es un mayor bienestar para la ciudadanía. Generamos tranquilidad, áreas de negocio y de descanso de forma más natural y sostenible, y eso se logra con una ordenación coherente del territorio".

Adaptación como hoja de ruta

"Esta lección ya la teníamos clara, pero la hemos aprendido ahora de forma más dura", indicó el conseller, quien defendió que "la adaptación al cambio climático no es solo una obligación, es una hoja de ruta que debemos seguir sí o sí". Añadió que, para las administraciones, "es una responsabilidad que trasciende generaciones y territorios y exige decisiones planificadas y sostenidas en el tiempo".

Martínez Mus explicó que estas estrategias deben hacer compatible la sostenibilidad ambiental con la económica y social. "Adaptar nuestro territorio significa proteger vidas, proteger infraestructuras, proteger ecosistemas, pero también fortalecer nuestra economía, nuestra agricultura, nuestro turismo y nuestra forma de vivir".

Resiliencia y futuro sostenible

La fórmula de anticipación supone "incorporar la resiliencia a cada política pública, desde la ordenación del territorio hasta la gestión del agua. Solo así podemos garantizar que nuestra tierra siga siendo un lugar próspero y lleno de vida".

Ante el reto del cambio climático, subrayó la necesidad de "asegurar el futuro de la Comunitat Valenciana y el legado que queremos dejar a nuestros hijos, nietos y próximas generaciones. Tenemos la obligación de dejar un planeta mejor que el que nos encontramos, o como mínimo igual, y esa es la responsabilidad que hoy nos trae aquí".

Colaboración público-privada y economía circular

Para completar con éxito estos propósitos, el conseller apeló a la colaboración público-privada y a la coordinación de esfuerzos. Entre las actuaciones desarrolladas en los últimos meses, destacó el sistema creado para la recogida de residuos procedentes de la dana. "El tratamiento correcto de estos residuos ha sido un reto muy grande dentro del proceso de reconstrucción, porque debía hacerse de forma adecuada para no generar perjuicios en el futuro".

Dentro de estas dinámicas, hizo mención al desafío que deben afrontar los sectores industriales, especialmente relevantes en la provincia de Castellón. "Tenemos la industria de la descarbonización, una transición energética que todo el mundo sabe que es un reto que hay que conseguir, pero que no todo el mundo tiene claro cuál es el camino".

Citando al conseller: "Todos los actores implicados sabemos dónde está el problema, pero aún no hemos encontrado las soluciones ideales. Es un camino que debemos recorrer, y jornadas como el Ecofórum contribuyen a encontrarlas".

Entre esas respuestas destacó la economía circular, de modo que se puedan reaprovechar materiales existentes para darles un nuevo uso.