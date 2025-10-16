Castellón, pionero en atención a 12.600 jóvenes con TDAH

La inminente publicación de un nuevo protocolo sanitario para atender el Déficit de Atención, una reivindicación histórica de las asociaciones de la Comunitat Valenciana y, en concreto, de la castellonense APADAHCAS (Asociación de Padres de Afectados de Castellón), será uno de los asuntos principales de la nueva edición de las Jornadas sobre Trastorno por Déficit de Atención con o sin hiperactividad (TDA-H) que APADAHCAS celebra este sábado 18 y el próximo 25 de octubre en la Universitat Jaume I. En Castellón, más de 12.600 niños y adolescentes serán beneficiarios de este nuevo protocolo.

El nuevo protocolo, según explica la presidenta de APADHCAS, Mónica Mingarro, ahorrará numerosas gestiones a los afectados por déficit de atención quienes, a partir de su puesta en marcha, contarán, entre otros beneficios, con unidades especializadas en las que diferentes profesionales abordarán de forma coordinada los casos más difíciles de TDA-H.

El plan, cuya publicación está pendiente de sus últimas fases de revisión, es una respuesta a años de inacción que tiene como objetivo garantizar una atención temprana, eficaz y continua para mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH, más de 60.000 personas en la Comunitat Valenciana. En la ciudad de Castellón, teniendo en cuenta que en 2024 contaba con más de 180.000 habitantes y la prevalencia del TDAH en infantojuvenil es del 7% de media, más de 12.600 niños y adolescentes serán los beneficiarios del protocolo.

"Un antes y un después"

APADAHCAS, asociación castellonense que se fundó en 2009, lleva años participando activamente en la creación de este proyecto, por lo que sus integrantes confian en que “marque un antes y un después en la atención al Déficit de Atención”.

El protocolo, añade la presidenta de la asociación, esclarecerá la relación entre Educación y Sanitat, estableciendo un vínculo directo entre ambas Administraciones. Además, será un plan unificado para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del TDAH en todas las etapas de la vida; dotará de unidades especializadas e interdisciplanares a los afectados; se centrará en la formación de médicos, profesores y familias para detectar y manejar este trastorno; y aumentará el apoyo a las familias con más asesoramiento. Así mismo, ampliará no solamente la atención, sino que también trabajará en la concienciación y lucha contra el estigma para mejorar la comprensión de este trastorno.

Ponentes

El psiquiatra Tomás Cantó será el encargado de presentar los detalles del nuevo protocolo este sábado, 18 de octubre, el primer día de las Jornadas de la UJI, dando paso a continuación al psicólogo Christopher Morales, que hablará a alumnos, profesores y el resto de asistentes sobre la aplicación de videojuegos educativos inclusivos utilizando aprendizaje adaptativo para tratar síntomas del TDAH en menores.

El 25 de octubre las psicólogas Amanda Meliá de Alba y Alba Magallón disertarán, respectivamente, sobre las pautas en el ámbito familiar y escolar para el TDAH, y sobre el cuidado de la familia con afectados por este trastorno.