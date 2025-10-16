Compromís reclama de nou a la Diputació ajudes per a millorar els camins de ratlla entre pobles
Guardiola recorda que la proposta ja es va presentar en l’anterior pressupost
El grupo de Compromís en la Diputació de Castelló tornarà a reclamar al govern provincial del Partit Popular que assumisca la responsabilitat en la millora i manteniment dels camins de ratlla, aquells que delimiten o connecten diferents termes municipals. Es tracta de vies fonamentals per a la comunicació entre pobles, però que sovint queden desateses per la seua naturalesa compartida.
“El nostre grup ja va presentar aquesta proposta en l’anterior pressupost i, tot i que va rebre el suport de la Diputació fa més de deu anys, mai s’ha arribat a implementar”, ha recordat el portaveu provincial de Compromís, David Guardiola. “Ara la tornarem a portar al nou pressupost perquè és una reivindicació compartida per molts pobles de les comarques de Castelló”.
Connectivitat
Els camins de ratlla tenen un paper essencial en la connectivitat i el desenvolupament econòmic de les zones rurals, ja que permeten l’accés a serveis, a terrenys agrícoles i a infraestructures comunes. “La gestió compartida entre diversos ajuntaments sovint complica la seua conservació, per això és fonamental que la Diputació assumisca un paper actiu per garantir-ne l’adequació i la seguretat”, ha insistit Guardiola.
La proposta de Compromís inclou la creació d’un pla de col·laboració entre municipis i la dotació de recursos específics per a la rehabilitació i manteniment d’aquests camins. “Volem que el Partit Popular de Barrachina escolte les necessitats dels municipis i es comprometa amb una solució efectiva. Aquesta iniciativa és una demanda compartida per molts pobles de les comarques de Castelló”, ha conclòs el portaveu.
