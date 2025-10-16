La Diputación destina 180.000 euros a proyectos en Chóvar y Espadilla

La Diputación de Castellón fomenta la mejora de infraestructuras y servicios municipales para seguir generando oportunidades, desarrollo rural e impulso económico. Con ese objetivo, la institución impulsa nuevos convenios singulares con los que «reforzamos nuestro compromiso por solucionar los problemas, garantizar recursos e igualar las oportunidades en toda la provincia», expresó la presidenta Marta Barrachina. Y es que, como continuó, «trabajamos para crear recursos útiles a nuestros pueblos y vecinos con la máxima de que vivir en cualquiera de los 135 municipios de nuestra provincia sea una oportunidad».

Así, dentro del fomento de la inversión en materia de infraestructuras y servicios municipales, la institución, a través de la Junta de Gobierno, impulsa dos nuevos convenios singulares. Por un lado, se destinan 150.000 euros a Chóvar para ampliar el aulario en el colegio rural agrupado (CRA) Sot de Ferrer-Azuébar-Chóvar, para la construcción de un comedor escolar y aula de usos múltiples.

Turismo

Del otro convenio se beneficiará Espadilla, en respuesta al interés público de revitalizar zonas rurales despobladas, poner en valor los espacios turísticos y dinamizar el tejido económico local. La Diputación aporta 30.360 euros para la adecuación de espacios turísticos municipales. Una inversión destinada, por un lado, al contrato de suministro de equipamiento para espacios turísticos municipales y, por otro lado, al contrato de obra de instalación de máquinas de aire en espacios turísticos municipales.

Estos dos convenios singulares se unen a los más de 3 millones de euros invertidos este ejercicio, «con los que reforzamos nuestro compromiso por igualar las oportunidades en todo el territorio», subrayó Barrachina.