La Diputación vende Castellón como destino turístico en Milán

La Diputación de Castellón ha presentado la oferta turística de la provincia a profesionales de agencias de viaje de Milán.

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área Turística, Andrés Martínez, se ha desplazado hasta Italia, donde ha participado en un workshop organizado por las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y Conhostur, con la presencia de agentes de viaje de Milán, con el fin de establecer nuevas oportunidades para la provincia.

“Un encuentro clave para presentar a los profesionales del sector todos los recursos, oportunidades y bondades que ofrece la provincia de Castellón los 365 días del año”, ha comentado Andrés Martínez, quien ha insistido en la importancia de “llevar la excelencia de nuestra tierra a todos los rincones, tanto a nivel nacional, como fuera de nuestras fronteras para captar la atención de los profesionales especializados”.

Así pues, durante el workshop, el vicepresidente de la Diputación ha mantenido diversas reuniones con agentes del sector italiano, con el fin de “mostrar los atractivos de la provincia, como sus playas, parques naturales y recursos gastronómicos, e impulsar la captación de agencias”.

Agencias de viaje

Tal y como ha destacado Andrés Martínez, “este tipo de reuniones de trabajo contribuyen de manera significativa a acercar nuestra oferta turística a las agencias de viaje y conseguir tener un crecimiento en cuanto a la recepción de turistas italianos a nuestra tierra”.

En este sentido, el responsable del área de Turismo ha señalado que “desde la Diputación queremos seguir dando pasos a nuestra estrategia para compartir con todo el mundo que Castellón es sinónimo de disfrute y por eso nuestra participación en este encuentro”.

Un workshop “decisivo” porque “la presencia de nuestra provincia en el mercado italiano e internacional resulta imprescindible para posicionar nuestra oferta”, ha añadido Andrés Martínez. Sin duda, la captación de viajeros italianos es un factor muy importante para consolidar la industria turística, pilar básico de la economía de Castellón.

Aeropuerto de Castellón

De este modo, Andrés Martínez ha hecho hincapié en que “el objetivo del equipo de Gobierno Provincial es seguir manteniendo reuniones de trabajo para ampliar el mercado y aprovechar las conexiones aéreas que hay en el aeropuerto de Castellón con Milán”. “Tenemos que sacar el máximo rendimiento a nuestras rutas”, ha insistido el vicepresidente.

“Desde la Diputación trabajamos para que nuestra provincia sea competitiva durante todo el año y conseguir, de este modo, avanzar en la mejora de oportunidades para nuestra tierra. Y así lo seguiremos haciendo, porque Castellón es un destino de lujo no saturado, frente a otros destinos más masificados, y eso es lo que busca el turista, paz y calidad”, ha concluido el vicepresidente Andrés Martínez.