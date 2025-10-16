Cada semana se producen 170 accidentes laborales en Castellón

Los accidentes laborales en la provincia de Castellón mantienen su progresión ascendente, en una tendencia que se consolida con cada año que pasa. Esto se desprende de las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, publicadas esta semana, en el que se registran los accidentes laborales acaecidos en la provincia entre enero y agosto de 2025.

Así, estos datos reflejan que el número total de siniestros vivió un incremento de casi el 2%, a nivel interanual.

En los ocho primeros meses del año, se registraron 5.927 accidentes laborales, lo que suponen 114 más que en el mismo periodo de 2024, cuando se sumaron 5.813. Además, la cifra también supera el número de siniestros que se produjeron en 2023, durante estos ocho meses, cuando fueron 5.908.

Los datos de accidentes en el trabajo registrados en la provincia de Castellón. / Mediterráneo

Desde los principales sindicatos, como son CCOO y UGT, se reclama desde hace mucho tiempo medidas encaminadas a reducir la siniestralidad, ante el continuo incremento del número de accidentes laborales registrados en la provincia. Además de pedir medidas de prevención, han exigido repetidamente la renovación de la normativa vigente en esta materia, que data de 1996.

Casos graves y leves

En su mayoría, los siniestros tuvieron un carácter leve, ya que en este periodo se confirmaron 5.897 accidentes laborales de estas características. De ellos, la inmensa mayoría (5.257) se produjeron en el lugar de trabajo, mientras que los otros 644 fueron en el recorrido hasta o desde el centro laboral.

Por su parte, los casos graves fueron un total de 24, 21 de los cuales sucedieron durante la jornada de trabajo y los otros 3, in itinere.

En comparación con el mismo periodo de 2024, hubo un repunte de los accidentes leves en Castellón. El aumento registrado es del 1,88%, ya que el pasado año fueron un total de 5.792. En cambio, la caída en los siniestros graves fue de un 20%. Entre enero y agosto de 2024, se contabilizaron 30 accidentes de este nivel, 6 más de los sucedidos este año.

Por actividades económicas

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social también permiten conocer en qué actividades económicas tuvieron lugar un mayor número de accidentes. De esta manera, en la provincia de Castellón, se sitúa a la cabeza la industria manufacturera, donde se produjeron 1.452 siniestros laborales. Es prácticamente una cuarta parte de todos los accidentes, ya que supone el 24,6%.

Por detrás, se encuentra la construcción con 792 casos y el sector del comercio al por mayor y menor y la reparación de automóviles, que contabilizó 706 accidentes. A nivel porcentual, significan el 13,4% y el 11,9% del total de los siniestros de este año.

También destacan, dentro de este apartado, los 404 siniestros que sucedieron dentro de las actividades administrativas y de servicios auxiliares. En el caso de la hostelería, la cifra en estos ocho meses fue de 364 accidentes.