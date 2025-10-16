La subida de los precios en esta campaña anima a los citricultores a plantar árboles jóvenes

Los cambios de guion drásticos se han convertido en una constante para los productores de cítricos de Castellón. Si hace unos años caían en picado los precios de la clemenules por un exceso de producción, ahora se vive un panorama marcado por una fuerte caída en el número de toneladas, lo que ha disparado los precios a máximos históricos.

Estas cotizaciones son, en principio, positivas para el sector, al alcanzar los 60 céntimos por kilo en origen en estos primeros compases de la campaña. El secretario general de la Unió, Carles Peris, espera que este aumento "no parece que vaya a variar, porque hay poca fruta y así sube el valor; los compradores pagan más al agricultor". El problema, añade, está en que este fenómeno "está mal repartido". Los que tienen árboles jóvenes registran un mayor rendimiento, "que puede ser de 3.000 a 3.500 kilos recogidos por hanegada, mientras que en cítricos de mayor edad, no pasan de los 1.200 a 1.500 kilos".

La reconversión gana apoyos

La renovación de los árboles se revela como una de las soluciones de futuro para la citricultura. Y si hace unos años se recibía la idea con reticencias, ahora cuenta con un amplio respaldo. La Unió celebra estos días la quinta edición de sus jornadas citrícolas en Betxí, y se ha presentado el resultado de una encuesta que avala la sustitución. "Los datos reflejan un amplio consenso en la urgencia de poner en marcha un plan integral que garantice el futuro del sector, modernice las explotaciones y frene el abandono de campos", señala la organización.

Peris añade que los partidarios de esta medida "son casi el 100 %". Según los porcentajes de la encuesta, y presentados a la Conselleria de Agricultura, el 81,2 % de los agricultores consultados considera muy importante y otro 11,9 % relevante la creación de un plan de reconversión citrícola. Solo un 2 % le otorga poca trascendencia. El secretario general de la Unió expone que los resultados "demuestran que el sector pide con claridad un plan realista, bien financiado y adaptado a la realidad de las explotaciones profesionales".

Prioridades del campo citrícola

Las actuaciones mejor valoradas son el arranque y nueva plantación de cítricos (el 88 % la considera prioritaria), la instalación o renovación del riego localizado (83 %) y la recuperación de campos abandonados (80 %). A la hora de dar el paso, más del 80 % considera que únicamente con ayudas del 60 % o superiores se incentivaría de forma real la inversión. "Los citricultores están en un periodo de pérdida de rentas en los últimos años, por lo que necesitan de este respaldo", comenta Peris.

Además, el 95 % demanda que las convocatorias estén abiertas durante todo el año, y el 78 % propone que se reconozca también el trabajo propio del agricultor como parte de la inversión subvencionable.

De la clemenules al árbol joven

Las actuales circunstancias del mercado han hecho que también haya un cambio de planteamiento en este plan. Si en el pasado se hablaba de un cambio de variedades, para evitar la excesiva dependencia de la clemenules en Castellón, "ahora no se detecta un problema de ordenación varietal", expone Peris, por lo que la variación sería "de árbol viejo a joven".

Si en Castellón se llegaron a recoger 400.000 toneladas de este tipo de clementina, las previsiones para esta campaña se quedan en apenas 250.000, "un volumen manejable", defiende, para llegar a los principales mercados.

El sector andaluz reta al valenciano

Por otro lado, el sector andaluz acaba de anunciar la inscripción de Andalcitrus, la Asociación Interprofesional de la Naranja y la Mandarina de Andalucía, en el registro de entidades de dicha autonomía, un paso decisivo para su puesta en marcha como organización interprofesional agroalimentaria pese a la existencia de la histórica Intercitrus, creada en Valencia en 1993 y con representación de todo el sector español.

Aunque desde la Comunitat se comercializa el 70% de la producción de agrios española y tiene la mayor superficie plantada de naranjas y mandarinas, Andalucía ya es la primera región productora de naranjas (con algo más del 50% del volumen total en estas últimas campañas, es decir 2,3 millones de toneladas) y la segunda de mandarinas (30%). Informa José Luis Zaragozá.