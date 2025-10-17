Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) mantiene activada para este viernes la alerta amarilla por lluvias y tormentas —con posibilidad de granizo— en todo el interior sur de Castellón y en el interior de Valencia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio se iniciará alrededor de las 14.00 horas y se prolongará hasta las 22.00 horas, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en zonas del interior.

Durante la primera mitad del día también podrían producirse chubascos dispersos en el litoral norte, sin descartar que sean puntualmente intensos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento soplará flojo variable, con predominio de la componente este durante las horas centrales.

El fin de semana

Para el sábado, Aemet prevé intervalos nubosos por la mañana, con posibles brumas o bancos de niebla en el interior, tendiendo a cielos poco nubosos por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo un ligero descenso de las mínimas en la mitad norte.

El domingo continuará con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles y dispersas en el tercio norte al final del día, mientras que las temperaturas seguirán estables. El viento será flojo variable, tendiendo a componente sur durante las horas centrales.

Predicción marítima

En las aguas costeras de Castellón se esperan vientos variables de fuerza 2 a 3, tendiendo por la tarde a componente sur, con rizada a marejadilla y posibilidad de algún aguacero o tormenta.