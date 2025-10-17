Fallece a los 92 años el compositor y director Enrique Martínez Fuertes

El mundo de la música valenciana despide hoy a Enrique Martínez Fuertes, compositor, director y músico militar nacido en Yátova y vecino de Vilanova d’Alcolea y Castellón, que ha fallecido a los 92 años dejando un legado de más de medio centenar de composiciones. Su obra abarca desde obras sinfónicas y pasodobles hasta música ligera, himnos y piezas de recuperación del patrimonio tradicional valenciano.

Entre sus creaciones más reconocidas destacan Al Ándalus y El Sueño de Boabdil, incluidas como obras obligadas en certámenes provinciales e interpretadas por numerosas bandas de España y Portugal.

Su música traspasó las fronteras de Europa, llegando incluso a Japón, donde parte de su repertorio de música ligera fue interpretado en gira, y a Colombia, donde fue distinguido como “Gran Maestro” por la Banda Departamental de Armenia.Entre sus últimas composiciones figuran los pasodobles Puerta del Príncipe, Albores del Sacromonte, Floirac y Vilanova d’Alcolea.

Durante más de tres décadas, de 1982 a 2013, dirigió la Societat Musical Santa Cecília de Vilanova d’Alcolea y su escuela de música, impulsando la formación de generaciones de jóvenes músicos.

Con su fallecimiento, la música valenciana pierde a una de sus figuras más comprometidas con la cultura, la enseñanza y la tradición. Su legado continuará vivo en los atriles y escenarios donde su obra sigue sonando con la misma vitalidad, fuerza y pasión que él transmitió a lo largo de su vida.

Entierro de Enrique Martínez Fuertes

Iglésia de Vilanova d’Alcolea

Viernes 17 de octubre a las 18:00h

A la entrada todos los músicos que lo deseen interpretarán la marcha Virgen Dolorosa y al finalizar la misa despedirán al maestro con el pasodoble De Yátova al Zapatón, ambos del compositor.