Huevos de oro: La producción toca techo en 3 años pese al 'subidón' de los precios

El protagonismo de los huevos no deja de aumentar tanto en la dieta diaria de los castellonenses como en el número de unidades producidas en la provincia. Pero este producto vive un fenómeno curioso, ya que, mientras las docenas comercializadas desde Castellón alcanzan sus mejores números en los últimos tres años, el incremento del precio de este bien básico de consumo parece no tener techo.

Según las estadísticas del Informe del Sector Agrario Valenciano, la producción de huevos se incrementó un 5,3% en los últimos tres años, llegando a los 12,52 millones de docenas en 2024, de ellas 9,1 millones de huevos de gallina. Esta cifra se produce después de que la provincia registrara su cifra más baja en 2022, cuando se produjeron 11,8 millones de docenas (8,06 de huevos de gallina).

Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que, desde enero hasta septiembre, su coste aumentó un 15,9% y alcanzó una subida de casi el 18% en el último año. En el caso de los huevos de tamaño mediano (M), que son las habituales a la hora de comprar, el incremento alcanzó casi un 30%.

Una docena de esta variedad, en la provincia de Castellón, puede valer una media de 3 euros, cuando en marzo era de 2,70 euros. En otras variedades, como pueden ser los huevos camperos, la docena se sitúa en un precio medio de 4 euros.

Diversas causas

Las causas de este subidón de los huevos son varias, aunque en el fondo subyace "un problema de oferta y demanda". Como explica Sonia Rodríguez, gerente de la granja Boverals, ubicada en Vinaròs, "una de ellas es la gripe aviar".

Esta enfermedad avícola que, según la actualización del pasado lunes del Ministerio de Agricultura, contabiliza once focos en aves de corral en España, "también afecta a nivel europeo". Por eso, "se ha producido un descenso en la población de gallinas, lo que ha afectado directamente al número de huevos en el mercado".

Además, apunta Rodríguez, "está la aplicación de la ley de Bienestar Animal. Esto implica que los aviarios de las granjas deben tener las gallinas en libertad. Muchas están en este proceso, por lo que hay menos animales poniendo".

Finalmente, Rodríguez afirma que "se debe señalar el mayor consumo de huevos. Es un producto económico, que se le puede utilizar en muchos platos y que, cada vez, está más de moda".

Todo este conjunto de condicionantes, ha producido "una subida muy fuerte que, como productores, no sabemos muy bien cómo nos va a afectar". Sonia Rodríguez asegura que "será positiva, siempre que no nos afecte la gripe aviar", que por ahora está respetando a la provincia.

"Nos permitiría mejorar las instalaciones", destaca. Pero, en el caso de que la enfermedad alcanzara las granjas castellonenses "la situación sería muy diferente".

Energía y combustible

Desde la Federación Española de Empresas del Sector de la Produccción de Huevos y Ovoproductos (Federovo), su directora , Mari Luz Santos, añade "la energía y el combustible", como otra causa más de este incremento de precio.

Además, Santos señala que "la perspectiva de consumo es positiva. Esperamos un aumento sostenido y un crecimiento productivo moderado, mientras avanzamos en la transición a sistemas alternativos de producción".

Así, desde Federovo, "nuestro foco es mantener el equilibrio entre oferta y demanda, la calidad del producto y la seguridad del suministro, con bioseguridad reforzada y coordinación con las autoridades" para que este alimento siga su romance con los consumidores.